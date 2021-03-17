「居家抗疫一周年」專題：餐飲業的故事（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

過去一年，餐飲服務業也成了疫情下的最大受害者之一，根據統計，Santa Clara縣有上千家的餐館不是暫時休業，就是永久關閉，還有人準備開業，就碰上居家抗疫令，波折不斷，本集居家抗疫一周年專題，來聽聽餐飲業的故事。

位於Sunnyvale的粵式餐廳御景閣（SIFU WONG）周二正式開張，儘管周二大多是親朋好友捧場，不過對老闆黃禕尹來說，還是值得慶賀的一天，因為這一等就等了25個月。

黃禕尹說：「感覺是很有希望開心，放心地走出這一步。」

黃禕尹原本在電視台工作，然而心中一直有創業的夢，加上對餐飲業有興趣，決定破釜沉舟，離開舒適圈，餐館的地點、客源、菜系都做了完整的規劃，萬事俱備，準備要在去年2020年的農曆春節開張，沒想到先是發生。

黃禕尹說：「剛好在9月分、10月份，碰到中美貿易戰，他們之間的人民幣匯率、關稅、運費，每天不停的變動，所以那時候心情很緊張，每天觀察變化，貨在12月份運過來，運過來我們說，大概一兩個月籌備，在2020的農曆新年，剛好是我們開張的好日期。」

2020年1月，當時被稱為「武漢肺炎」的新冠肺炎具可怕傳染性的新聞，已經在華人社區慢慢傳開，老人家已經不出門，但美國新聞仍字隻未提，政府官員還鼓勵大家出來消費，支持農曆春節。

黃禕尹說：「當時我們去餐館吃飯發現，人家已經不敢出來吃飯了，雖然政府還沒有頒布，那時候是1月、2月，所以我們又有另外一個擔心，到底我們開張的時候，人家敢不敢來吃。」

黃禕尹正在猶豫下一步時，灣區率先頒布居家令，於是餐館所有的裝修工作暫時停下來。

疫情過了暑假稍微和緩，又恢復了室外堂食，黃禕尹開始請人，結果…

黃禕尹說：「到11月16日又要停的時候，我們又要對他們說，不好意思回家繼續等，所以這段時間，工資我們只能掏錢包，因為錢還沒有賺，我們申請不到政府支助。」

面對一個未知，黃禕尹坦承心情像洗三溫暖，原本不支持他辭掉電視台工作的妻子，也從擔心轉為他最堅強後盾。

黃禕尹說：「到後來她看到我們把問題一個一個解決，對政府公文審批過程，運貨跟疫情，一路看我們把事情一個一個解決，就開始有信心。」

黃師傅說：「因為本來已經退休了，因為世侄希望我幫他做生意，我覺得退休無所事事，希望幫到他做這個生意。」

黃師傅是灣區餐飲業的老前輩，也經歷過大風大浪，但是這場疫情卻是讓許多資深餐飲業者想都沒想到，餐食擁有滋養人，讓人恢復的力量，許多人還是懷念在餐廳跟親朋好友家人一塊用餐的感覺，在疫情舒緩下，期待餐飲業逐步恢復正軌。

黃禕尹說：「現在疫情舒緩下來，很多人打了疫苗，包括我跟我們店裡員工都打了疫苗，所以希望在非常安全的情況下，出來支持小商業，支持不只是餐館，就是很多小商業，對上一年多的掙扎中，真的很辛苦生存下來。」

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