「居家抗疫一周年」專題：餐飲業的故事（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

過去一年,餐飲服務業也成了疫情下的最大受害者之一,根據統計,Santa Clara縣有上千家的餐館不是暫時休業,就是永久關閉,還有人準備開業,就碰上居家抗疫令,波折不斷,本集居家抗疫一周年專題,來聽聽餐飲業的故事。

位於Sunnyvale的粵式餐廳御景閣(SIFU WONG)周二正式開張,儘管周二大多是親朋好友捧場,不過對老闆黃禕尹來說,還是值得慶賀的一天,因為這一等就等了25個月。

黃禕尹說:「感覺是很有希望開心,放心地走出這一步。」

黃禕尹原本在電視台工作,然而心中一直有創業的夢,加上對餐飲業有興趣,決定破釜沉舟,離開舒適圈,餐館的地點、客源、菜系都做了完整的規劃,萬事俱備,準備要在去年2020年的農曆春節開張,沒想到先是發生。

黃禕尹說:「剛好在9月分、10月份,碰到中美貿易戰,他們之間的人民幣匯率、關稅、運費,每天不停的變動,所以那時候心情很緊張,每天觀察變化,貨在12月份運過來,運過來我們說,大概一兩個月籌備,在2020的農曆新年,剛好是我們開張的好日期。」

2020年1月,當時被稱為「武漢肺炎」的新冠肺炎具可怕傳染性的新聞,已經在華人社區慢慢傳開,老人家已經不出門,但美國新聞仍字隻未提,政府官員還鼓勵大家出來消費,支持農曆春節。

黃禕尹說:「當時我們去餐館吃飯發現,人家已經不敢出來吃飯了,雖然政府還沒有頒布,那時候是1月、2月,所以我們又有另外一個擔心,到底我們開張的時候,人家敢不敢來吃。」

黃禕尹正在猶豫下一步時,灣區率先頒布居家令,於是餐館所有的裝修工作暫時停下來。

疫情過了暑假稍微和緩,又恢復了室外堂食,黃禕尹開始請人,結果…

黃禕尹說:「到11月16日又要停的時候,我們又要對他們說,不好意思回家繼續等,所以這段時間,工資我們只能掏錢包,因為錢還沒有賺,我們申請不到政府支助。」

面對一個未知,黃禕尹坦承心情像洗三溫暖,原本不支持他辭掉電視台工作的妻子,也從擔心轉為他最堅強後盾。

黃禕尹說:「到後來她看到我們把問題一個一個解決,對政府公文審批過程,運貨跟疫情,一路看我們把事情一個一個解決,就開始有信心。」

黃師傅說:「因為本來已經退休了,因為世侄希望我幫他做生意,我覺得退休無所事事,希望幫到他做這個生意。」

黃師傅是灣區餐飲業的老前輩,也經歷過大風大浪,但是這場疫情卻是讓許多資深餐飲業者想都沒想到,餐食擁有滋養人,讓人恢復的力量,許多人還是懷念在餐廳跟親朋好友家人一塊用餐的感覺,在疫情舒緩下,期待餐飲業逐步恢復正軌。

黃禕尹說:「現在疫情舒緩下來,很多人打了疫苗,包括我跟我們店裡員工都打了疫苗,所以希望在非常安全的情況下,出來支持小商業,支持不只是餐館,就是很多小商業,對上一年多的掙扎中,真的很辛苦生存下來。」

