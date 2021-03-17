舊金山華裔男子報稱在街上被非裔漢吐口水（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）有一名華裔男子在街上排隊期間被一名非洲裔男子迎面吐口水。

事主陳先生上星期五在Mission夾15街一間辦公室門外排隊，打算幫媽媽申請公屋時，遇到一名踏單車的男人迎面以來，陳先生本打算讓開給他經過，不過該名男子就突然他吐口水，陳先生事後報警。

陳先生說：「他全程見到我，好肯定，他駛得越來越近，去到大約一隻手的距離，就向我吐口水，所以很明顯是故意，不是不覺意。」

陳先生說，涉事的一名中年非洲裔男子，該人當時並無沒有戴口罩，另外他又指，在舊金山居住了6年，曾經被人用種族歧視言語辱罵過，但被吐口水則是第一次。

陳先生說：「無可能不出街，唯有小心點，如果將來再遇到這類情況，我會再走遠一點，盡量避免，或者買一支胡椒噴霧出街。」

他表示，事後除了會跟他媽媽說小心點之外，他又改變主意，不想再申請該區的公屋，因為他不希望媽媽住在該區。

警方表示，會將案件列作普通襲擊輕罪處理，但是Stop AAPI Hate停止憎恨亞裔組織仍呼籲民眾遇到這類件，請登入網站https://stopaapihate.org/舉報事件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。