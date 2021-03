舊金山華裔男子報稱在街上被非裔漢吐口水（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)有一名華裔男子在街上排隊期間被一名非洲裔男子迎面吐口水。

事主陳先生上星期五在Mission夾15街一間辦公室門外排隊,打算幫媽媽申請公屋時,遇到一名踏單車的男人迎面以來,陳先生本打算讓開給他經過,不過該名男子就突然他吐口水,陳先生事後報警。

陳先生說:「他全程見到我,好肯定,他駛得越來越近,去到大約一隻手的距離,就向我吐口水,所以很明顯是故意,不是不覺意。」

陳先生說,涉事的一名中年非洲裔男子,該人當時並無沒有戴口罩,另外他又指,在舊金山居住了6年,曾經被人用種族歧視言語辱罵過,但被吐口水則是第一次。

陳先生說:「無可能不出街,唯有小心點,如果將來再遇到這類情況,我會再走遠一點,盡量避免,或者買一支胡椒噴霧出街。」

他表示,事後除了會跟他媽媽說小心點之外,他又改變主意,不想再申請該區的公屋,因為他不希望媽媽住在該區。

警方表示,會將案件列作普通襲擊輕罪處理,但是Stop AAPI Hate停止憎恨亞裔組織仍呼籲民眾遇到這類件,請登入網站https://stopaapihate.org/舉報事件。

