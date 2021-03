【KTSF】

聯邦航空局(FAA)表示,由於拒戴口罩的個案太多,當局除了延長執法期,還考慮加重罰則,包括罰款和入獄。

聯邦航空局表示,去年12月至今,有超過500宗航空旅客拒戴口罩個案,由於個案眾多,當局決定延長原定月底屆滿的執法期,並且加強罰則。

目前當局正審視超過450宗個案,並開始就20宗個案採取行動,至少4宗個案的旅客被罰款,罰金最高達27,500元,被罰款的旅客除了拒戴口罩,還涉及襲擊空中服務員、罵髒話等行為。

過去的週末,有很多人搭飛機外遊,運輸安全管理局(TSA)指,由週四至週日,全國有超過500萬旅客過機場安檢,單是上週五,就有超過135萬旅客過機場安檢,是自去年3月15日以來最高。

