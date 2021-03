加州合資格屋主和租客可申請抵償拖欠租金

【KTSF 張麗月報導】

根據新一輪的聯邦疫情紓困法案,加州的業主和租客也可以受惠,合資格的屋主和租客可以申請過去一年部份拖欠的租金。

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案有200億元的撥款,是用作緊急租金援助計劃,其中加州獲得撥款26億元,合資格的業主和租客,現時可以在網上申請,或透過一些社區組織申請,抵償過去一年拖欠的租金。

雖然一些縣或城市有自己的租金援助申請計劃,但加州當局呼籲有需要的民眾不妨申請,因為如果申請不屬於加州管理的權限,加州網站會指示民眾到所屬的網址申請。

申請條件是,屋主如果有合符資格的租客,屋主願意放棄兩成拖欠的租金,屋主可以申請由去年4月1日至本月底為止過去一年欠租的退款,如果屋主沒有申請的話,租客可以自己申請補助過去一年欠租的兩成半。

根據加州參議院91號法案,即疫情租客紓困法,租客必須在6月前支付這兩成半租金來避免逼遷。

合資格的租客,年收入必須是該地區收入中位數AMI的八成或以下,在AMI 五成以下的租客申請可獲優先考慮。

以下是申請加州疫情租金紓困計劃的網址:https://housing.ca.gov/covid_rr/

