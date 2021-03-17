加州合資格屋主和租客可申請抵償拖欠租金

【KTSF 張麗月報導】

根據新一輪的聯邦疫情紓困法案，加州的業主和租客也可以受惠，合資格的屋主和租客可以申請過去一年部份拖欠的租金。

新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案有200億元的撥款，是用作緊急租金援助計劃，其中加州獲得撥款26億元，合資格的業主和租客，現時可以在網上申請，或透過一些社區組織申請，抵償過去一年拖欠的租金。

雖然一些縣或城市有自己的租金援助申請計劃，但加州當局呼籲有需要的民眾不妨申請，因為如果申請不屬於加州管理的權限，加州網站會指示民眾到所屬的網址申請。

申請條件是，屋主如果有合符資格的租客，屋主願意放棄兩成拖欠的租金，屋主可以申請由去年4月1日至本月底為止過去一年欠租的退款，如果屋主沒有申請的話，租客可以自己申請補助過去一年欠租的兩成半。

根據加州參議院91號法案，即疫情租客紓困法，租客必須在6月前支付這兩成半租金來避免逼遷。

合資格的租客，年收入必須是該地區收入中位數AMI的八成或以下，在AMI 五成以下的租客申請可獲優先考慮。

以下是申請加州疫情租金紓困計劃的網址：https://housing.ca.gov/covid_rr/

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