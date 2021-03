美墨邊界現偷渡潮 共和黨歸咎拜登

【KTSF 江良慧報導】

無證移民經由美墨邊境地區偷渡進入美國,人數近期大幅飆升,白宮正致力為當中的兒童找尋收容中心,甚至考慮徵用德州達拉斯的會議中心,不過共和黨人就把無證移民人數急升歸咎拜登總統。

數字不斷上升,說的是單獨進入美國的無證兒童,至於該怎樣對待他們就成為最新政治議題。

說:「我們在盡力確保有適合兒童的設施,快速處理他們,再轉移他們,到擔保人、家庭或寄養家庭。」

有移民權益組織認為,那些兒童正置身於很糟的狀態。

共和黨人擔心,他們在疫情期間來到,會否感染或傳播新型肺炎。

艾奧瓦州共和黨聯邦眾議員Mariannette Miller-Meeks說:「他們有檢測問卷查詢健康和體溫,但沒有檢測新型肺炎。」

他們也擔心所傳達的訊息,Miller-Meeks說:「是犯罪集團賺大錢的計劃,你傳達的訊息是,邊境不是開放給任何人的,我們不應鼓勵未成年人獨自過境。」

但白宮就指訊息很清晰,拜登政府南部邊界統籌Roberta Jacobson說:「確保我們傳達的是,邊境沒有開放,大多數人會被送返,這樣進來不是好主意,但蛇頭的訊息很有說服力。」

有部分議員表示,願意無分黨派處理這問題,但關注組織就說要盡快有行動。

FWD總裁兼執行總監Todd Schulte說:「我認為政府需要清楚設立一個處理家庭的程序。」

