美墨邊界現偷渡潮 共和黨歸咎拜登

March 17, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 江良慧報導】

無證移民經由美墨邊境地區偷渡進入美國，人數近期大幅飆升，白宮正致力為當中的兒童找尋收容中心，甚至考慮徵用德州達拉斯的會議中心，不過共和黨人就把無證移民人數急升歸咎拜登總統。

數字不斷上升，說的是單獨進入美國的無證兒童，至於該怎樣對待他們就成為最新政治議題。

說：「我們在盡力確保有適合兒童的設施，快速處理他們，再轉移他們，到擔保人、家庭或寄養家庭。」

有移民權益組織認為，那些兒童正置身於很糟的狀態。

共和黨人擔心，他們在疫情期間來到，會否感染或傳播新型肺炎。

艾奧瓦州共和黨聯邦眾議員Mariannette Miller-Meeks說：「他們有檢測問卷查詢健康和體溫，但沒有檢測新型肺炎。」

他們也擔心所傳達的訊息，Miller-Meeks說：「是犯罪集團賺大錢的計劃，你傳達的訊息是，邊境不是開放給任何人的，我們不應鼓勵未成年人獨自過境。」

但白宮就指訊息很清晰，拜登政府南部邊界統籌Roberta Jacobson說：「確保我們傳達的是，邊境沒有開放，大多數人會被送返，這樣進來不是好主意，但蛇頭的訊息很有說服力。」

有部分議員表示，願意無分黨派處理這問題，但關注組織就說要盡快有行動。

FWD總裁兼執行總監Todd Schulte說：「我認為政府需要清楚設立一個處理家庭的程序。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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