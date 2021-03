拜登與賀錦麗將走訪6州推銷新一輪紓困法案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登上星期簽署了1.9萬億元的疫情紓困法案之後,拜登和副總統賀錦麗本星期開始分頭走訪6個搖擺州份,推銷新一輪紓困法案對民眾的幫助。

在民眾陸續收到紓困金之際,拜登周一宣佈克林頓和奧巴馬政府時代的高級經濟顧問Gene Sperling,負責監督近兩萬億元紓困法案的執行,與此同時,拜登夫婦和政府團隊的官員,本週將分頭出訪6個搖擺州份,向選民解釋紓困金如何幫到他們。

第一夫人Jill Biden說:「我們將重開學校,我們將安全開放。」

副總統賀錦麗周一在內華達州,白宮呼籲所有州,要求所有合資格成年人在5月1日前接種疫苗,務求在7月4日國慶日之前,全國可以恢復某程度上的正常。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「自1月以來,我們已做了許多,但我們仍有大量工作要做。」

公共衛生專家表示,不要單靠政府,民眾也應該繼續做好防疫措施,包括戴口罩和保持社交距離。

布朗大學急症室醫生Megan Ranney說:「我們最佳保護不是受感染,所以戴口罩和保持社交距離,或打疫苗針。」

此外,拜登政府也推出一個2.5億元的教育宣傳運動,在全國各地賣廣告,鼓勵民眾接種疫苗。

根據CBS新聞最新民調顯示,有七成半民眾歡迎新的紓困救助,但國會共和黨人曾經警告說,這些浪費的紓困開支將刺激通脹。

