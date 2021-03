衛生官員憂學校假期或引發新一波病例激增（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情持續有放緩跡象,也有越來越多人接種疫苗,不過衛生官員就擔心,即將到來的學校假期,會導致新一波的病例激增。

週末期間,放春假的學生擠滿南佛羅里達州的海灘、餐廳和酒吧,邁亞密灘市長Dan Gilbert說:「我們有太多人到來,有太多人到來,然後又外出,我們有新型肺炎,幾乎是三倍威脅。」

從上星期四開始,已經有超過520萬人坐飛機,是自從大流行開始以來最多人坐飛機出行,專家都很憂心會增加第四波疫情的風險。

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky說:「我們才剛開始出現轉機,數據都往正確方向走,但會往何處走要視乎我們是否都做必須做的,保護自己和他人。」

在一些取消戴口罩命令的州分,有人無故遭攻擊。

在德州San Antonio市經營越南餐館Noodle Tree的東主Mike Nguyen接受訪問,反對州長Greg Abbott取消戴口罩令後,有人用反亞裔字句向該店塗鴉。

與此同時,CDC最新數據顯示,接種疫苗速度正在加速,每5個美國人就有一個已經接種了至少一劑疫苗,週末總共接種了超過593萬劑,比上一個週末增加11%。

美國至今已經接種了1億零700萬劑疫苗,全國有超過11%人口已經接種完整疫苗。

而根據以色列衛生部的科學證據顯示,接種疫苗後,無症狀感染個案和傳染都大幅減少。

前聯邦藥食管理局(FDA)局長Scott Gottlieb說:「若情況是這樣,疫苗創造我們所謂的終端宿主,很多終端宿主,意思是人再不能傳播感染。」

在全國各地,教師都已經符合資格可以接種疫苗,但學校何時從開親身授課,還是由個別州分和城市自行決定。

有聯邦官員透露,CDC目前正研究最新數據,看看是否要再次修訂指引,把學校內的社交距離從目前的6呎減少到3呎。

