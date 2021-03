【KTSF】

2020年疫情期間,美國香煙銷量打破了過去數十年下滑趨勢,重新回升,同時電子煙的銷量在減少。

分析認為,隨著疫情持續,壓力和無聊讓人們更容易吸煙,有不少已經選擇使用電子煙戒菸的煙民,也重新回歸了吸煙的隊列。

多年來,美國的香煙銷量一直在緩慢且穩定地下降,2018年和2019年尤為明顯,美國香煙銷量分別下降了4.5%和5.5%。

這背後是美國煙民比重的下降,據美國疾控中心數據,1965年有45%的美國人吸煙,如今這個比例下降到了14%。

2020年吸煙人數增長,煙草公司也因此受益,以美國某煙草公司的銷售數據為例,2016年到2019年,該公司每年收入的增長從未超過1.7億美元,到2020年其年收入增幅超過10億美元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。