加州放寬接種疫苗資格 灣區所有縣重回紅色級別（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州周一起放寬合資格接種疫苗的群體,16歲或以上,有嚴重健康問題的人士等可以接種疫苗,另外,東灣Contra Costa縣及北灣Sonoma縣周日回到紅色抗疫級別後,健身房周一起亦正式恢復室內服務。

東灣Contra Costa縣相隔近5個月,健身房終於恢復室內服務。

周一清晨5時,San Ramon這間24 hours Fitness一開門,就有人排隊等候入內,根據指引,健身房最多可以容納10%的顧客,而健身房本身亦制定了一系列的防疫措施,包括量體溫及定期消毒健身儀器等。

不過對於仍然擔心在室內活動的民眾,健身房亦繼續有戶外健身的選擇。

健身房負責人Kesan Pillai說:「有兩個選擇,我們叫室內及戶外,你可以在戶外或室內做運動,每一種能容納10%,對我們來說是很大的增長。」

除了健身房,餐館、電影院、禮拜場所及博物館都可以開放室內服務,學校准許恢復親身授課。

不過健身房裡的桑拿房、觀看運動賽事、演唱會、主題公園、夜店、展覽館以及室內遊樂設施,則仍然要繼續關閉,Contra Costa縣及Sonoma縣是灣區最後進入紅色級別的縣。

此外,加州周一起放寬合資格接種疫苗的群體,懷孕婦女、所有16至64歲患有嚴重疾病的人士,經過醫生的批准後,可以接種疫苗,包括癌症、心臟病、唐氏綜合症及嚴重癡肥等,估計這個組別大約有440萬人。

舊金山比州府再進一步,無家可歸者、失聰人士、愛滋病患者、有精神及濫藥問題的人,都被列入這一個組別。

中半島San Mateo縣宣布解除在療養院及護理設施禁止探訪的命令,個別設施需要根據政府的指引迎接到訪人士。

