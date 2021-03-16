加州放寬接種疫苗資格 灣區所有縣重回紅色級別（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

加州周一起放寬合資格接種疫苗的群體，16歲或以上，有嚴重健康問題的人士等可以接種疫苗，另外，東灣Contra Costa縣及北灣Sonoma縣周日回到紅色抗疫級別後，健身房周一起亦正式恢復室內服務。

東灣Contra Costa縣相隔近5個月，健身房終於恢復室內服務。

周一清晨5時，San Ramon這間24 hours Fitness一開門，就有人排隊等候入內，根據指引，健身房最多可以容納10%的顧客，而健身房本身亦制定了一系列的防疫措施，包括量體溫及定期消毒健身儀器等。

不過對於仍然擔心在室內活動的民眾，健身房亦繼續有戶外健身的選擇。

健身房負責人Kesan Pillai說：「有兩個選擇，我們叫室內及戶外，你可以在戶外或室內做運動，每一種能容納10%，對我們來說是很大的增長。」

除了健身房，餐館、電影院、禮拜場所及博物館都可以開放室內服務，學校准許恢復親身授課。

不過健身房裡的桑拿房、觀看運動賽事、演唱會、主題公園、夜店、展覽館以及室內遊樂設施，則仍然要繼續關閉，Contra Costa縣及Sonoma縣是灣區最後進入紅色級別的縣。

此外，加州周一起放寬合資格接種疫苗的群體，懷孕婦女、所有16至64歲患有嚴重疾病的人士，經過醫生的批准後，可以接種疫苗，包括癌症、心臟病、唐氏綜合症及嚴重癡肥等，估計這個組別大約有440萬人。

舊金山比州府再進一步，無家可歸者、失聰人士、愛滋病患者、有精神及濫藥問題的人，都被列入這一個組別。

中半島San Mateo縣宣布解除在療養院及護理設施禁止探訪的命令，個別設施需要根據政府的指引迎接到訪人士。

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