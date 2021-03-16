舊金山華埠4間小商業獲邀到渡輪大樓擺攤位（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）華埠4間小商業獲邀去到海旁的渡輪大樓擺攤位，有參與的商戶表示，這個機會不只是為未來做生意，亦希望藉此宣傳華埠。

延續過年的熱鬧氣氛，華埠4間小商業，包括籤語餅、龍鬚糖、風箏店及名店China Live，獲邀到海旁的渡輪大樓，短暫擺放攤位做生意。

金門餅食公司老闆陳展明（Kevin Chan）說：「他（渡輪大樓）知道華埠已經很困難，他想我們多一點在此曝光，讓人知道我們的存在，他真的不想我們關閉，作為一個白人為主的社區，都關注我們華埠，都感到很榮幸及感激。」

這個Pop up臨時的攤位，為期三個週末，營業時間由早上9時到下午3時。

陳展明表示，過去的聖誕節、新年及農曆新年，原本是店舖最繁忙的一段時間，但因為疫情的關係，營業額較以往大跌八成。

希望在這裡擺攤，除了做生意外，亦藉此宣傳華埠，讓大家知道華埠正在營業，歡迎大家的光臨。

陳展明說：「往年這個時候，除了新年、復活節都很多人過來，現在回店舖都很冷清，我希望下年是我們的年，下年應該可以的，今年仍在探索中，不過我們見到陽光出來，充滿了希望。」

這幾個攤位兩星期前已經開始擺，會擺到本週末，陳展明表示，他的攤位所有收入，當中的5%會捐給美化華埠協會，來改善華埠各項設施及服務。

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