舊金山華埠4間小商業獲邀到渡輪大樓擺攤位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)華埠4間小商業獲邀去到海旁的渡輪大樓擺攤位,有參與的商戶表示,這個機會不只是為未來做生意,亦希望藉此宣傳華埠。

延續過年的熱鬧氣氛,華埠4間小商業,包括籤語餅、龍鬚糖、風箏店及名店China Live,獲邀到海旁的渡輪大樓,短暫擺放攤位做生意。

金門餅食公司老闆陳展明(Kevin Chan)說:「他(渡輪大樓)知道華埠已經很困難,他想我們多一點在此曝光,讓人知道我們的存在,他真的不想我們關閉,作為一個白人為主的社區,都關注我們華埠,都感到很榮幸及感激。」

這個Pop up臨時的攤位,為期三個週末,營業時間由早上9時到下午3時。

陳展明表示,過去的聖誕節、新年及農曆新年,原本是店舖最繁忙的一段時間,但因為疫情的關係,營業額較以往大跌八成。

希望在這裡擺攤,除了做生意外,亦藉此宣傳華埠,讓大家知道華埠正在營業,歡迎大家的光臨。

陳展明說:「往年這個時候,除了新年、復活節都很多人過來,現在回店舖都很冷清,我希望下年是我們的年,下年應該可以的,今年仍在探索中,不過我們見到陽光出來,充滿了希望。」

這幾個攤位兩星期前已經開始擺,會擺到本週末,陳展明表示,他的攤位所有收入,當中的5%會捐給美化華埠協會,來改善華埠各項設施及服務。

