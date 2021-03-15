美國疫情持續受控 未來數周是關鍵

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美國的疫情進一步受控，越來越多人接種疫苗，每日新增的感染個案亦正在減少，有衛生專家表示，未來幾星期將會是決定疫情走向的關鍵。

美國在夏季前，有機會會進一步放寬防疫措施，白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指，越多人接種疫苗，社區間的免疫力增強，而地方政府沒有突然間放寬所有防疫措施，美國會慢慢解除這些防疫指引。

新增感染個案逐漸下降，如果趨勢一直下去，民眾可能在7月4日國慶日與家人及朋友一起欣賞煙花。

Fauci醫生指，相信到了國慶日，美國至少會回到某一程度的正常生活，但我們不希望讓這一點希望消失，因此現階段，不適宜過於急進放寬防疫指引。

另外亦有衛生官員擔心春假的來臨，在喬治亞州的Savannah，一年一度的St Patrick’s Day活動因應疫情取消，但仍然有大批民眾在這個周末聚集狂歡，有官員擔心，春假可能會加速變種病毒散播的速度，甚至快過接種疫苗的進度。

CDC表示，近7千萬名美國人至少接種了一劑疫苗，當中3700萬人已經完成接種疫苗，部分州分，包括加州，將於周一開始放寬合資格接種的群體。

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