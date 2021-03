美國疫情持續受控 未來數周是關鍵

【KTSF】

美國的疫情進一步受控,越來越多人接種疫苗,每日新增的感染個案亦正在減少,有衛生專家表示,未來幾星期將會是決定疫情走向的關鍵。

美國在夏季前,有機會會進一步放寬防疫措施,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指,越多人接種疫苗,社區間的免疫力增強,而地方政府沒有突然間放寬所有防疫措施,美國會慢慢解除這些防疫指引。

新增感染個案逐漸下降,如果趨勢一直下去,民眾可能在7月4日國慶日與家人及朋友一起欣賞煙花。

Fauci醫生指,相信到了國慶日,美國至少會回到某一程度的正常生活,但我們不希望讓這一點希望消失,因此現階段,不適宜過於急進放寬防疫指引。

另外亦有衛生官員擔心春假的來臨,在喬治亞州的Savannah,一年一度的St Patrick’s Day活動因應疫情取消,但仍然有大批民眾在這個周末聚集狂歡,有官員擔心,春假可能會加速變種病毒散播的速度,甚至快過接種疫苗的進度。

CDC表示,近7千萬名美國人至少接種了一劑疫苗,當中3700萬人已經完成接種疫苗,部分州分,包括加州,將於周一開始放寬合資格接種的群體。

