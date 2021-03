紐約州長被7人指控性騷擾 表明不會辭職

【KTSF】

紐約州長Andrew Cuomo至今總共被7名女性指控他性騷擾,紐約州大多數的民主黨國會議員也加入呼籲Cuomo應該辭職,不過Cuomo重申自己沒有性侵任何人,也表明不會辭職。

Cuomo說:「我不會辭職,我不是由政客選出來的,我是人民選出來的。」

面對要他辭職越來越大的壓力,Cuomo再次拒絕辭職,說紐約人懂得分清楚玩政治,向取消文化屈服和事實真相的分別。

至今總共有7名女性出來指證曾被Cuomo性侵,最新的一個也是Cuomo的前職員,她指稱Cuomo自己是因為外貌被聘請,但Cuomo之後就令她遭受言語和精神虐待。

包括參議院多數黨領袖舒默和多名紐約州的民主黨籍參眾議員,都公開呼籲Cuomo辭職,Cuomo目前面對三項不同的調查,包括最新由州議會提出的彈劾調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。