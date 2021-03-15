紐約州長被7人指控性騷擾 表明不會辭職

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紐約州長Andrew Cuomo至今總共被7名女性指控他性騷擾，紐約州大多數的民主黨國會議員也加入呼籲Cuomo應該辭職，不過Cuomo重申自己沒有性侵任何人，也表明不會辭職。

Cuomo說：「我不會辭職，我不是由政客選出來的，我是人民選出來的。」

面對要他辭職越來越大的壓力，Cuomo再次拒絕辭職，說紐約人懂得分清楚玩政治，向取消文化屈服和事實真相的分別。

至今總共有7名女性出來指證曾被Cuomo性侵，最新的一個也是Cuomo的前職員，她指稱Cuomo自己是因為外貌被聘請，但Cuomo之後就令她遭受言語和精神虐待。

包括參議院多數黨領袖舒默和多名紐約州的民主黨籍參眾議員，都公開呼籲Cuomo辭職，Cuomo目前面對三項不同的調查，包括最新由州議會提出的彈劾調查。

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