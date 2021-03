聯邦衛生官員稱有兩個方法對抗變種病毒

【KTSF 嚴劍蓉報導】

更具傳染力的變種新冠狀病毒,幾乎美國每一個州都有發現,聯邦衛生官員表示,要對抗變種病毒有兩個方法。

對抗新型肺炎的這場仗仍然有很多未知,包括疫苗的效力可以維持多久,以及疫苗是否有效抵禦傳染性高的變種病毒。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「雖然我們開始看到更多證據顯示,疫苗對傳播中的變種病毒依然有效,而且已接種疫苗人士,受感染或傳播病毒的風險低,但我們必須堅決找出這些關鍵問題的答案。」

目前有三間公司研發生產的疫苗獲准在美國緊急使用,這些藥廠正努力確保他們的疫苗對變種病毒有效力。

其中Moderna本週宣佈,已開始加強針的人體試驗,目標是5月或之前可以有結果。

目前美國試圖以兩個策略應對變種病毒的威脅,一個是已接種疫苗的人可以再打加強針,對付每一個突然出現的變種,或者是施打一劑可以針對幾個變種毒株提供保護力的疫苗。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「現在的挑戰是,是否對每個變種見一個打一個,或是嘗試研發一款疫苗,可以陣對幾個變種,提供良好的交叉保護,將病毒量保持在低水平,不至於造成爆發。」

這要靠更多美國民眾接種疫苗。

Walensky說:「我們希望大家參與,輪到你時,捲起你的衣袖,也希望你帶頭幫助其他人也接種疫苗。」

