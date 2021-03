醫生解答新型肺炎疫苗相關問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著疫苗的接種作業持續擴大,大家對於疫苗相關的問題也愈來愈多,究竟吃中藥能不能打疫苗?感染過新冠肺炎的人,還需不需要打疫苗?接種疫苗有可能導致死亡嗎?醫生對此一一做出解答。

為了鼓勵更多亞太裔人士接種新冠疫苗,70多歲的亞裔長者Bill Watanabe在日前加州州府舉行的一場線上座談會,分享接種疫苗的經驗,他已經打完第二劑疫苗。

Watanabe說:「我手臂有點痛,痛一兩天,然後打完後的兩天也感到累,但是第三天就沒事了,現在我已經打完疫苗了,我很期待希望很快能恢復社交。」

也有亞裔教師表示,她之所以接種疫苗,除了是想很快能跟家人安心聚會,也為了學校重開後更有保障。

接種完第一劑疫苗的教師Nina Mona說:「打了疫苗也就代表我離回到教室教課不遠了,我想念我的學生們,也想念在教室的設置,網上教學並非總是很容易。」

究竟哪一種疫苗最好?醫生認為能盡快打到的就是最好的疫苗,儘管當前三種疫苗的有效性各有不同,但醫生認為這沒有可比性。

舊金山加大醫學院醫療專家Tung Nguyen說:「每一個疫苗都是跟安慰劑對比,這些疫苗並非相互對比,而那才是唯一真正知道哪款最好的方法,每種研究的設計和結果都不同,所以當你看到每款疫苗有效率,根本無法做比較。」

儘管有些長者因為擔心疫苗會導致嚴重的副作用甚至死亡,因此堅決不願意打疫苗,醫生對此用科學數據作出澄清。

Nguyen說:「最常見的疫苗問題就是手臂酸、疼痛、疲勞和發燒,但這些都不具傷害力,而且持續幾小時到一兩天,在最先接種1400萬劑Moderna和Pfizer疫苗後,沒有任何一宗死亡是歸咎於疫苗的。」

近期民眾對於疫苗的諸多疑問,醫生也做出解答,首先,對於有數據稱,年長者打完疫苗的副作用較小,而年輕人的副作用則比較大,是否真是如此呢?

美國醫師協會醫生Pankaj Vij說:「是的,我也讀到了,年輕人似乎有較強的免疫反應,而副作用也是免疫反應的指標,所以當一個人有很多副作用,他們至少可以高興,因為他們的免疫系統反應強烈。」

華人有吃中藥的習慣,不免好奇如果正在服用中藥,能不能打疫苗呢?

Nguyen說:「我認為如果正在吃中藥的人,也是對於預防有興趣的人,這是我了解我多數病人的經驗,如果他們已經對預防感興趣,他們應該也會對疫苗感興趣,而且沒有任何理由指出,你吃中藥或其他藥草就不要打疫苗。」

醫生進一步說明,不管是中藥或服用其他藥物,只要不對疫苗成份過敏,都可以施打疫苗。

Vij說:「只要沒有對疫苗成份過敏,幾乎所有人都該接種疫苗,不管你有血液問題、吃中藥、食物過敏、花生或殼類海鮮,這些都不在疫苗成分當中。」

最後,曾經感染過新冠肺炎的人,是否就有免疫力,還需不需要再去打疫苗呢?醫生表示答案還是要的,患者可以諮詢自己的醫生該在確診多久之後施打。

