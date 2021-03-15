醫生解答新型肺炎疫苗相關問題（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

隨著疫苗的接種作業持續擴大，大家對於疫苗相關的問題也愈來愈多，究竟吃中藥能不能打疫苗？感染過新冠肺炎的人，還需不需要打疫苗？接種疫苗有可能導致死亡嗎？醫生對此一一做出解答。

為了鼓勵更多亞太裔人士接種新冠疫苗，70多歲的亞裔長者Bill Watanabe在日前加州州府舉行的一場線上座談會，分享接種疫苗的經驗，他已經打完第二劑疫苗。

Watanabe說：「我手臂有點痛，痛一兩天，然後打完後的兩天也感到累，但是第三天就沒事了，現在我已經打完疫苗了，我很期待希望很快能恢復社交。」

也有亞裔教師表示，她之所以接種疫苗，除了是想很快能跟家人安心聚會，也為了學校重開後更有保障。

接種完第一劑疫苗的教師Nina Mona說：「打了疫苗也就代表我離回到教室教課不遠了，我想念我的學生們，也想念在教室的設置，網上教學並非總是很容易。」

究竟哪一種疫苗最好？醫生認為能盡快打到的就是最好的疫苗，儘管當前三種疫苗的有效性各有不同，但醫生認為這沒有可比性。

舊金山加大醫學院醫療專家Tung Nguyen說：「每一個疫苗都是跟安慰劑對比，這些疫苗並非相互對比，而那才是唯一真正知道哪款最好的方法，每種研究的設計和結果都不同，所以當你看到每款疫苗有效率，根本無法做比較。」

儘管有些長者因為擔心疫苗會導致嚴重的副作用甚至死亡，因此堅決不願意打疫苗，醫生對此用科學數據作出澄清。

Nguyen說：「最常見的疫苗問題就是手臂酸、疼痛、疲勞和發燒，但這些都不具傷害力，而且持續幾小時到一兩天，在最先接種1400萬劑Moderna和Pfizer疫苗後，沒有任何一宗死亡是歸咎於疫苗的。」

近期民眾對於疫苗的諸多疑問，醫生也做出解答，首先，對於有數據稱，年長者打完疫苗的副作用較小，而年輕人的副作用則比較大，是否真是如此呢？

美國醫師協會醫生Pankaj Vij說：「是的，我也讀到了，年輕人似乎有較強的免疫反應，而副作用也是免疫反應的指標，所以當一個人有很多副作用，他們至少可以高興，因為他們的免疫系統反應強烈。」

華人有吃中藥的習慣，不免好奇如果正在服用中藥，能不能打疫苗呢？

Nguyen說：「我認為如果正在吃中藥的人，也是對於預防有興趣的人，這是我了解我多數病人的經驗，如果他們已經對預防感興趣，他們應該也會對疫苗感興趣，而且沒有任何理由指出，你吃中藥或其他藥草就不要打疫苗。」

醫生進一步說明，不管是中藥或服用其他藥物，只要不對疫苗成份過敏，都可以施打疫苗。

Vij說：「只要沒有對疫苗成份過敏，幾乎所有人都該接種疫苗，不管你有血液問題、吃中藥、食物過敏、花生或殼類海鮮，這些都不在疫苗成分當中。」

最後，曾經感染過新冠肺炎的人，是否就有免疫力，還需不需要再去打疫苗呢？醫生表示答案還是要的，患者可以諮詢自己的醫生該在確診多久之後施打。

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