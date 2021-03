社區領袖指近日亞裔襲擊案僅屬少數 受害人多沒報案

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的一些亞裔社區領袖表示,近來發生的襲擊事件,其實只是這類案件的少數,因為許多受害人都沒有出來報案。

就像是George Floyd被警員跪頸至死的畫面,讓人看到非洲裔社區受到的警方暴力,近來頻頻發生針對亞裔的襲擊事件,現在也是因為有這些視頻,而讓廣大民眾知道確實有這類事件發生,因此也促使人們正視這個問題。

奧克蘭華埠商會主席陳錫彭表示,這類襲擊事件已經發生數十年,而社交媒體也讓人們更加容易看到這些視頻,也讓人們更加勇於發聲,並組織示威行動,陳錫彭也說,或許只有20%的受害人報警。

但是不論這些是否是仇恨事件,或是一般的罪案,很多亞裔受害人都不肯報案,一些社區人士表示,特別是老一輩的人會感到丟臉,一些人也認為,暴力事件近來增加,使用的暴力也越來越嚴重。

奧克蘭市長Libby Schaaf則說,從聯邦政府取得的撥款,將能夠填補近來挪走警察部門的撥款,希望能夠增派警員在華埠等地方巡邏。

