社區領袖指近日亞裔襲擊案僅屬少數 受害人多沒報案

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的一些亞裔社區領袖表示，近來發生的襲擊事件，其實只是這類案件的少數，因為許多受害人都沒有出來報案。

就像是George Floyd被警員跪頸至死的畫面，讓人看到非洲裔社區受到的警方暴力，近來頻頻發生針對亞裔的襲擊事件，現在也是因為有這些視頻，而讓廣大民眾知道確實有這類事件發生，因此也促使人們正視這個問題。

奧克蘭華埠商會主席陳錫彭表示，這類襲擊事件已經發生數十年，而社交媒體也讓人們更加容易看到這些視頻，也讓人們更加勇於發聲，並組織示威行動，陳錫彭也說，或許只有20%的受害人報警。

但是不論這些是否是仇恨事件，或是一般的罪案，很多亞裔受害人都不肯報案，一些社區人士表示，特別是老一輩的人會感到丟臉，一些人也認為，暴力事件近來增加，使用的暴力也越來越嚴重。

奧克蘭市長Libby Schaaf則說，從聯邦政府取得的撥款，將能夠填補近來挪走警察部門的撥款，希望能夠增派警員在華埠等地方巡邏。

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