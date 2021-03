Uber司機遭辱罵襲擊案 第二名女疑犯自首

【KTSF 萬若全報導】

涉嫌在3月7日攻擊Uber司機的第二名疑犯,在律師的陪同下向警方自首,另外,洛杉磯國際機場上星期也發生亞裔Uber司機遭乘客言語羞辱事件。

上星期四,24歲的疑犯Arna Kimiai,在第一名疑犯Malaysia King被捕後24小時主動向警方投案,暫時被關押在舊金山縣監獄。

Kimiai被控搶劫、攻擊、共謀及違反健康與安全法規。

案發在3月7日星期天下午,一名Uber司機在舊金山San Bruno街夾Felton街接了3名女乘客,司機要求其中一位乘客戴上口罩,否則無法繼續行駛,車上的攝像機紀錄了女乘客的所有行為,包括故意近距離咳嗽,還動手攻擊,搶司機的手機等等,該名司機認為這是種族仇恨,因為他是南亞移民,英文有口音。

另外上星期二,洛杉磯國際機場汽車共享等候站,一名菲律賓裔Uber司機因為拒絕白人乘客坐前座,而遭到對方帶有種族歧視的辱罵。

一名也在等車的亞裔女子Stella Hwang見義勇為,挺身而出仗義執言。

Hwang說:「我既生氣又沮喪,我只想確定他沒事,所以我的當下反應就是罵回去。」

當事人不願上鏡頭,但接受當地KCAL電話採訪,當事人該名白人乘客對他說:「你這亞洲混蛋,你連工作身分都沒有,回到你的國家。」

該名白人男子兩名兒子也在現場,目睹父親的行為,不少網友留言,父親做了最壞的示範。

針對這一連串事件,Uber公司發表聲明,一個社區被攻擊,就是整個社區被攻擊,針對連續發生南亞Uber司機遭到攻擊表示感到震驚。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。