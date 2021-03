【KTSF】

根據《今日美國》 報導,現在美國民眾可以在全國超過600家的Target店裡面接種新冠疫苗。

這些Target店面分別分佈在全美17個州,民眾可以在店內的CVS藥房接種疫苗。

Target在週三宣布了這個消息,CVS將使用Target店內的試衣間作為接種房間,在疫情期間,店內所有的試衣間都暫停使用,在接種之前,所有的民眾還是需要通過CVS來提前預約。

另外,在CVS的疫苗接種已經擴展到了29個州1,200多家店,在週四的記者會上,CVS宣布他們每月可以提供2500萬劑疫苗。

CVS是聯邦藥房接種計劃中21個獨立連鎖藥房之一。

