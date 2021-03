共和黨批評拜登移民政策引發難民潮

【KTSF】

拜登總統因放寬庇護政策,共和黨人周四批評指,政策已經引發難民潮湧來美國,拜登的移民政策頒布以來,大批移民嘗試由南部邊境入境美國,數量是疫情以來的新高,一批共和黨人表示擔心。

聯邦眾議員John Katko說:「拜登的行政命令在邊境製造混亂,我可以說它的速度是以前的五倍,拜登總統推翻了上屆政府有效的邊境安全政策,是有政治目的,已經造成了人道主義、安全和公共衛生危機。」

眾議院少數黨領袖Kevin McCarthy說,已寫信給總統拜登,要求討論南部邊界局勢,但就無回應海關與邊境保護局周三發布的數據,顯示今年1月至2月期間,越境兒童的數量上升了6成,增加至9,400人,令到政府被逼在疫情期間暫時安置他們。

一些共和黨人表示,拜登政府正在邊境製造混亂,墨西哥不再接回有小孩的非法移民家庭,美國邊境人員也無法將他們驅逐出境。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。