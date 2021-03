【KTSF】

灣區目前疫情是出於最嚴峻紫色級別的最後兩個縣,東灣的Contra Costa和北灣Sonoma將可以從本週日開始進入紅色。

在星期五之前,縣要離開紫色級別,每10萬居民的每天新症率要在7以下,陽性率則要是8%或以下,最受影響地區的陽性率則要是8.1%以下。

不過由於州公共衛生部表示,他們已經達到在疫情最嚴重地區接種超過200萬劑疫苗的目標,因此可以把疫情級別限制放寬,紫色級別的縣只要新症率是每10萬名居民10宗,就可以進入紅色級別,也因此有多13個縣可以從週日開始,下調至限制較少的級別,當中包括Contra Costa和Sonoma。

