曾經掀起黑人生命寶貴示威浪潮的George Floyd警暴案,明尼亞波利斯市政府同意支付2,700萬元給死者的家屬。

去年在明尼亞波利斯市發生Floyd警暴案之後,死者家屬向聯邦法庭提出民事訴訟,控告當地市政府和4名涉案警員導致Floyd的死亡,要求賠償。

該市市議會一致表決通過達成和解,明尼亞波利斯市政府同意支付2,700萬元給死者家屬,當中包括捐出50萬元給案發地點附近的社區。

死者家屬的代表律師說,今次是案件預審前達成最大宗有關民權的不正當死亡訴訟和解案,強烈反映出黑人生命寶貴以及必須結束警察暴力對待有色人種,又說今次是走向公義的第一步。

