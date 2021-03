奧克蘭被推倒華裔老伯傷重不治 疑犯將被控謀殺（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)日前在晨運期間被搶劫和襲擊,導致腦部受創的75歲華裔老伯周四不治,Alameda縣地檢處表示,案中疑犯Teaunte Bailey將會被控謀殺等多項重罪,奧克蘭警方調查發現Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史,他上個月曾經入屋搶劫一間長者公寓。

地檢處表示,案中華裔受害人是75歲Pak Ho,他週二早上在Lake Merritt附近晨運期間,被26歲非洲裔疑犯Teaunte Bailey搶劫,並大力推倒在地,頭部撞到行人路,令事主腦部受創,周四不治。

Bailey作案時,腳踝上仍戴著GPS定位監視器,因為Bailey涉及舊金山(三藩市)另一宗搶劫案,今年2月8號出庭後,獲准保釋但要被監控。

地檢處又說,Bailey在2月19日曾經入屋搶劫一所長者公寓,襲擊一名72歲事主,搶走他的手機等財物。

Alameda縣地檢處表示,將會起訴Bailey特殊情況謀殺罪、搶劫、襲擊等多項重罪,預料周五提堂。

地檢處又指本案將會交給上月成立的特別應對小組處理,該小組專門跟進近日急增針對亞裔的罪案。

奧克蘭警方表示,調查發現Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示,計劃於星期六陪同受害人家屬,聯同其他社區組織舉行記者會。

