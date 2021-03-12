奧克蘭被推倒華裔老伯傷重不治 疑犯將被控謀殺（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）日前在晨運期間被搶劫和襲擊，導致腦部受創的75歲華裔老伯周四不治，Alameda縣地檢處表示，案中疑犯Teaunte Bailey將會被控謀殺等多項重罪，奧克蘭警方調查發現Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史，他上個月曾經入屋搶劫一間長者公寓。

地檢處表示，案中華裔受害人是75歲Pak Ho，他週二早上在Lake Merritt附近晨運期間，被26歲非洲裔疑犯Teaunte Bailey搶劫，並大力推倒在地，頭部撞到行人路，令事主腦部受創，周四不治。

Bailey作案時，腳踝上仍戴著GPS定位監視器，因為Bailey涉及舊金山（三藩市）另一宗搶劫案，今年2月8號出庭後，獲准保釋但要被監控。

地檢處又說，Bailey在2月19日曾經入屋搶劫一所長者公寓，襲擊一名72歲事主，搶走他的手機等財物。

Alameda縣地檢處表示，將會起訴Bailey特殊情況謀殺罪、搶劫、襲擊等多項重罪，預料周五提堂。

地檢處又指本案將會交給上月成立的特別應對小組處理，該小組專門跟進近日急增針對亞裔的罪案。

奧克蘭警方表示，調查發現Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，計劃於星期六陪同受害人家屬，聯同其他社區組織舉行記者會。

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