慣犯保釋期間再犯案 舊金山地檢官解釋為何釋放疑犯（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌搶劫和襲擊75歲華裔老伯致腦死不治的疑犯Teaunte Bailey,在保釋期間再涉及兩宗案件,更導致其中一名受害人死亡,外界質疑當局為何容許一個慣犯在候審期間重回社區,根據舊金山(三藩市)警方的資料,疑犯去年4月涉嫌在舊金山搶劫被捕,地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,他的辦公室當時有起訴疑犯,亦按照程序扣留他超過170天。

博徹思周四出席活動,譴責所有針對亞裔的暴力罪行,不過傳媒焦點落在奧克蘭(屋崙)一名華裔長者遇劫,並被襲擊至危殆,延至周四死亡的案件,26歲的疑犯Bailey已被捕。

根據舊金山警方的資料,Bailey去年4月與一名女子涉嫌搶劫被捕,二人被捕前與警方在海灣大橋上展開追逐戰,最終警方在金銀島拘捕二人,並在車上發現一個嬰兒。

警方指,當時Bailey是以涉嫌搶劫、串謀犯罪、違反假釋規定、擁有賊贓及毀滅證據等多項重罪被拘留,為什麼Bailey最後獲釋,並涉嫌去到奧克蘭犯案呢?

地檢官博徹思表示,Bailey在舊金山內唯一被起訴的案件,是由他領導的地檢處作出檢控,博徹思指,經過調查後,Bailey並非以上搶劫案的主犯,另一名被捕的女子才是,控方亦沒有足夠證據起訴Bailey。

不過Bailey最終都有認罪,並在帶著電子監測儀的情況下離開監獄。

博徹思說:「從證據來看,這是一個非常弱的案件,我們將他扣留了179天,鑑於證據不足,法律上我們不可能再延長他的扣留期,基於他在這宗嚴重的罪案中參與的程度很低。」

當被問到地檢處以哪一項控罪拘留Bailey?而Bailey當時又承認哪一項控罪?博徹思表示,由於案件已進入法律程序,又未結案,因此不能再公開更多資訊,他只透露,法庭仍未就Bailey的控罪判刑。

在集會期間,在華埠成立義務巡邏隊的聯合維和團到場無聲抗議,希望博徹思嚴懲罪犯,不要讓慣犯有再犯罪的機會。

聯合維和團團長雷千紅(Leanna Louie)說:「我們是很不滿意,我們覺得一個人殺人,一定要負責,我們做甚麼都要負責任,選民選他出來的話,他要盡責任,他的責任是保護市民,不是保護罪犯。」

舊金山有組織剛剛得到選務處的批准,可以開始收集簽名,收集夠51,000個就可以將罷免博徹思的提案放在選票上,組織指,剛剛開始了四天,已經收到超過一萬個簽名。

博徹思指出,推動罷免的組織是一班共和黨人,他們企圖干預地檢處正在進行的工作,包括重建信任及增強社區的安全,而地檢處的立場堅定,並不會受到影響。

博徹思說:「我們會專注於我們的工作,繼續履行競選承諾,以誠信及自豪來繼續服務舊金山居民。」

雖然近日舊金山發生多宗備受關注的亞裔襲擊案,但整體罪案率比去年同期下跌32%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。