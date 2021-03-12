慣犯保釋期間再犯案 舊金山地檢官解釋為何釋放疑犯（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌搶劫和襲擊75歲華裔老伯致腦死不治的疑犯Teaunte Bailey，在保釋期間再涉及兩宗案件，更導致其中一名受害人死亡，外界質疑當局為何容許一個慣犯在候審期間重回社區，根據舊金山（三藩市）警方的資料，疑犯去年4月涉嫌在舊金山搶劫被捕，地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示，他的辦公室當時有起訴疑犯，亦按照程序扣留他超過170天。

博徹思周四出席活動，譴責所有針對亞裔的暴力罪行，不過傳媒焦點落在奧克蘭（屋崙）一名華裔長者遇劫，並被襲擊至危殆，延至周四死亡的案件，26歲的疑犯Bailey已被捕。

根據舊金山警方的資料，Bailey去年4月與一名女子涉嫌搶劫被捕，二人被捕前與警方在海灣大橋上展開追逐戰，最終警方在金銀島拘捕二人，並在車上發現一個嬰兒。

警方指，當時Bailey是以涉嫌搶劫、串謀犯罪、違反假釋規定、擁有賊贓及毀滅證據等多項重罪被拘留，為什麼Bailey最後獲釋，並涉嫌去到奧克蘭犯案呢？

地檢官博徹思表示，Bailey在舊金山內唯一被起訴的案件，是由他領導的地檢處作出檢控，博徹思指，經過調查後，Bailey並非以上搶劫案的主犯，另一名被捕的女子才是，控方亦沒有足夠證據起訴Bailey。

不過Bailey最終都有認罪，並在帶著電子監測儀的情況下離開監獄。

博徹思說：「從證據來看，這是一個非常弱的案件，我們將他扣留了179天，鑑於證據不足，法律上我們不可能再延長他的扣留期，基於他在這宗嚴重的罪案中參與的程度很低。」

當被問到地檢處以哪一項控罪拘留Bailey？而Bailey當時又承認哪一項控罪？博徹思表示，由於案件已進入法律程序，又未結案，因此不能再公開更多資訊，他只透露，法庭仍未就Bailey的控罪判刑。

在集會期間，在華埠成立義務巡邏隊的聯合維和團到場無聲抗議，希望博徹思嚴懲罪犯，不要讓慣犯有再犯罪的機會。

聯合維和團團長雷千紅（Leanna Louie）說：「我們是很不滿意，我們覺得一個人殺人，一定要負責，我們做甚麼都要負責任，選民選他出來的話，他要盡責任，他的責任是保護市民，不是保護罪犯。」

舊金山有組織剛剛得到選務處的批准，可以開始收集簽名，收集夠51,000個就可以將罷免博徹思的提案放在選票上，組織指，剛剛開始了四天，已經收到超過一萬個簽名。

博徹思指出，推動罷免的組織是一班共和黨人，他們企圖干預地檢處正在進行的工作，包括重建信任及增強社區的安全，而地檢處的立場堅定，並不會受到影響。

博徹思說：「我們會專注於我們的工作，繼續履行競選承諾，以誠信及自豪來繼續服務舊金山居民。」

雖然近日舊金山發生多宗備受關注的亞裔襲擊案，但整體罪案率比去年同期下跌32%。

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