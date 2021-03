【KTSF】

南灣聖荷西Caltrain車站一名亞裔女子周三早上險遭性侵,懷疑跟種族仇恨有關,32歲的疑犯被捕。

根據Caltrain,一名亞裔女子在清晨6點30分左右離開Caltrain Diridon火車站,走在連接廣場和月台的人行隧道中,險遭到一名男子的性侵犯。

事發很短暫,女子很快找到保安說明發生的情況,通知警察後,不久就逮捕嫌犯,目前關押在Santa Clara監獄。

Caltrain說,根據女事主,嫌犯因為其亞裔身分做出不適當的言論,當局正循種族仇恨方向調查,Caltrain對此表示震驚,尤其是發生在繁忙的Diridon車站,但相信這是個別事件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。