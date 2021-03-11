聯邦政府向Johnson & Johnson額外訂購一億劑疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統曾經表示，到了今年5月底，美國會有足夠的疫苗讓所有美國人都可以接踵，不過為確保日後一旦疫情有變，美國可能需要更多疫苗，聯邦政府決定向Johnson & Johnson額外再訂購一億劑疫苗。

德州周三起正式復市，所有人無需再戴口罩，不過德州一些大城市和不少商業會繼續要求人戴口罩。

休斯頓聯合紀念醫療中心Joseph Varon醫生說：「德州接種率大概是8%，我們陽性率仍然高於一成，我認為現在還未是時候，告訴公眾可以不戴口罩。」

首要工作是讓更多人接種疫苗。

白宮抗疫小組資深顧問Andy Slavitt說：「拜登總統今天指令Jeff和衛生及福利部採購額外的一億劑就JNJ疫苗。」

目前美國人口有接近一成人已經接種完整疫苗，初步數據顯示，疫苗對孕婦和哺乳中的婦女沒有安全問題，與此同時，有越來越多州擴大可接種疫苗的資格，阿拉斯加更是首個州，容許所有16歲或以上人士接種疫苗。

阿拉斯加州長Mike Dunleavy說：「我認為會有足夠的阿拉斯加人想參與這程序，讓我們可以忘記這事情。」

CDC官員表示，對接種完整疫苗的人的指引，是重返疫症前生活的重要第一步，但大家還是有很多疑問。

總統首席醫療顧問 Anthony Fauci醫生說：「外遊又如何？出外又如何？剪髮又怎樣呢？做類似的事又如何？這些都很快會出來。」

我們等候的同時，春假即將來臨，佛州Orlando有限度重開的迪士尼世界，下星期幾乎已經預約全滿，馬里蘭州週五起無需外州訪客隔離檢疫，Davis加大則向留校的學生提供75元獎金。

Davis加大學生Candie Aquino說：「比沒有好，我相信這有助一些還在考慮是否要留下的人做決定。」

雖然疫情看似有改善，7天平均陽性率下降至6%，但最新公佈的研究卻顯示，最初在英國發現的變種病毒，除了更具傳染性外也更致命，這也令人更擔心復市是否太早。

Fauci醫生說：「我們明白大家需要重返正常，我們也朝著那個方向走，但當你開始不顧所有公衛措施，像是關燈一樣，是相當冒險，我們不想看到另一次案例急升，但這樣做就等同發出邀請。」

多個州和城市都有計劃在未來幾個星期擴大或者恢復親身上課。

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