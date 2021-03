聯邦政府向Johnson & Johnson額外訂購一億劑疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統曾經表示,到了今年5月底,美國會有足夠的疫苗讓所有美國人都可以接踵,不過為確保日後一旦疫情有變,美國可能需要更多疫苗,聯邦政府決定向Johnson & Johnson額外再訂購一億劑疫苗。

德州周三起正式復市,所有人無需再戴口罩,不過德州一些大城市和不少商業會繼續要求人戴口罩。

休斯頓聯合紀念醫療中心Joseph Varon醫生說:「德州接種率大概是8%,我們陽性率仍然高於一成,我認為現在還未是時候,告訴公眾可以不戴口罩。」

首要工作是讓更多人接種疫苗。

白宮抗疫小組資深顧問Andy Slavitt說:「拜登總統今天指令Jeff和衛生及福利部採購額外的一億劑就JNJ疫苗。」

目前美國人口有接近一成人已經接種完整疫苗,初步數據顯示,疫苗對孕婦和哺乳中的婦女沒有安全問題,與此同時,有越來越多州擴大可接種疫苗的資格,阿拉斯加更是首個州,容許所有16歲或以上人士接種疫苗。

阿拉斯加州長Mike Dunleavy說:「我認為會有足夠的阿拉斯加人想參與這程序,讓我們可以忘記這事情。」

CDC官員表示,對接種完整疫苗的人的指引,是重返疫症前生活的重要第一步,但大家還是有很多疑問。

總統首席醫療顧問 Anthony Fauci醫生說:「外遊又如何?出外又如何?剪髮又怎樣呢?做類似的事又如何?這些都很快會出來。」

我們等候的同時,春假即將來臨,佛州Orlando有限度重開的迪士尼世界,下星期幾乎已經預約全滿,馬里蘭州週五起無需外州訪客隔離檢疫,Davis加大則向留校的學生提供75元獎金。

Davis加大學生Candie Aquino說:「比沒有好,我相信這有助一些還在考慮是否要留下的人做決定。」

雖然疫情看似有改善,7天平均陽性率下降至6%,但最新公佈的研究卻顯示,最初在英國發現的變種病毒,除了更具傳染性外也更致命,這也令人更擔心復市是否太早。

Fauci醫生說:「我們明白大家需要重返正常,我們也朝著那個方向走,但當你開始不顧所有公衛措施,像是關燈一樣,是相當冒險,我們不想看到另一次案例急升,但這樣做就等同發出邀請。」

多個州和城市都有計劃在未來幾個星期擴大或者恢復親身上課。

