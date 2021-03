【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda縣周三進入紅色疫情級別,可以有限度地重開餐廳室內堂食,另外,中半島San Mateo縣下星期更預料可以進一步放寬至橙色級別。

San Mateo縣進入橙色級別後,可以重開酒吧戶外空間,不過不准提供食物,健身室可以容納最多總人數的25%,餐廳室內堂食、戲院和博物館,就可以重開最多總人數的一半。

縣府呼籲居民,即使放寬了限制,都要繼續戴口罩和保持社交距離。

目前只有Sonoma縣和Contra Costa縣仍在最嚴重的紫色級別。

