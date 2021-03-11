華裔社區對接種疫苗有誤解 舊金山市府逐一澄清（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府在網上公開疫苗接種進度，顯示亞裔是市內接種得最多疫苗的族裔，另外市府表示，知道華裔社區對接種疫苗有誤解，為大家逐一澄清。

近日在香港接二連三出現接種中國科興疫苗後出現嚴重反應，甚至死亡的情況，舊金山華埠公共衛生局表示，這陣子亦聽到不少本地居民因為這些消息，影響對接種疫苗的信心，市府強調，美國本土使用的疫苗，與香港所接種的完全不一樣，希望民眾不要將兩者混為一談。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「在亞洲，中港台那邊的顧慮，就是對那些疫苗，例如是科興，中國那些針是有保留，我們就用mRNA的科技，是沒有一個死的新冠病毒打入人體裡，研製的方式完全不同。」

市府上星期已經接收到Johnson & Johnson疫苗，對於疫苗的有效性，民眾亦有很多討論，華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，雖然J & J疫苗的整體有效性，數字上比Pfizer及Moderna低，但疫苗的作用是在於一旦感染新冠病毒後，將確診者出現嚴重病徵甚至死亡的比例降低，這一方面，J&J疫苗的表現是非常出色。

白幹榮說：「J&J疫苗是可以避免93%至100%，是可以預防打了針以後，只是一針，就算你得到這個病毒，都不會入院或者死亡。」

除了容易儲存外，白醫生表示，J&J疫苗是有數據支持有效對抗變種病毒。

白幹榮說：「J&J是稍微遲一點，才與成千上萬的人做試驗，那時候南非那裏，變種病毒已經在傳播中，就算有變種，都有這種效力，實戰來說，已經得到結果，對這些變種的新冠病毒有效。」

舊金山近日在市府網站公開全市疫苗的接種進度，顯示截至周二，全市已經接種了近32萬劑疫苗，接種率是26%，而接種率最高的族裔是亞裔，有超過32%，其次是白人。

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