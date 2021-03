華裔社區對接種疫苗有誤解 舊金山市府逐一澄清（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府在網上公開疫苗接種進度,顯示亞裔是市內接種得最多疫苗的族裔,另外市府表示,知道華裔社區對接種疫苗有誤解,為大家逐一澄清。

近日在香港接二連三出現接種中國科興疫苗後出現嚴重反應,甚至死亡的情況,舊金山華埠公共衛生局表示,這陣子亦聽到不少本地居民因為這些消息,影響對接種疫苗的信心,市府強調,美國本土使用的疫苗,與香港所接種的完全不一樣,希望民眾不要將兩者混為一談。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「在亞洲,中港台那邊的顧慮,就是對那些疫苗,例如是科興,中國那些針是有保留,我們就用mRNA的科技,是沒有一個死的新冠病毒打入人體裡,研製的方式完全不同。」

市府上星期已經接收到Johnson & Johnson疫苗,對於疫苗的有效性,民眾亦有很多討論,華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,雖然J & J疫苗的整體有效性,數字上比Pfizer及Moderna低,但疫苗的作用是在於一旦感染新冠病毒後,將確診者出現嚴重病徵甚至死亡的比例降低,這一方面,J&J疫苗的表現是非常出色。

白幹榮說:「J&J疫苗是可以避免93%至100%,是可以預防打了針以後,只是一針,就算你得到這個病毒,都不會入院或者死亡。」

除了容易儲存外,白醫生表示,J&J疫苗是有數據支持有效對抗變種病毒。

白幹榮說:「J&J是稍微遲一點,才與成千上萬的人做試驗,那時候南非那裏,變種病毒已經在傳播中,就算有變種,都有這種效力,實戰來說,已經得到結果,對這些變種的新冠病毒有效。」

舊金山近日在市府網站公開全市疫苗的接種進度,顯示截至周二,全市已經接種了近32萬劑疫苗,接種率是26%,而接種率最高的族裔是亞裔,有超過32%,其次是白人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。