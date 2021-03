【有線新聞】

英國威廉王子開腔回應弟弟哈里王子的專訪。

有記者問及威廉有否在專訪播出後與弟弟談話,威廉回答︰「不,我還沒跟他說話,但我會的。」他之後又否認王室家庭涉及種族歧視︰「我們絕非種族歧視的家庭。」

威廉是首名直接回應哈里夫婦專訪的王室成員。哈里在訪問中表示,自己與兄長的想法不同;而哈里的太太梅根則提及,王室有人談論兒子阿奇的膚色問題。

英女王發聲明回應時,表示會私下嚴肅處理有關指控,但指雙方「記憶可能有出入」。

