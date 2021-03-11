奧克蘭華裔老翁遇襲仍危殆 疑犯或緩刑期間犯案（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）周二早上有一名75歲華裔男人在Lake Merritt附近被人搶劫和推倒在地，情況危殆，警方發聲明表示，拘捕了一名涉案男子，但暫時未公佈他的身份。

警方聲明指，周二早上約7點，一名75歲華裔男人在Jayne Ave夾Perkins街晨運時遭匪徒搶劫。

根據本地新聞台KPIX報導，被捕的疑犯是一名26歲有案底的男子，他在去年6月獲釋，涉嫌在監守行為期間作案。

屋崙華埠商會主席陳錫澎的消息指，該名75歲事主被匪徒推倒在地，出現嚴重腦震盪，周三的傷勢仍然危殆。

陳錫澎說：「我覺得是只有惡化，不覺得有任何好轉，受害者有3個女兒，昨天其中一個我跟她談過，今日花了很長時間，跟他另一個女兒談過，他們現在一個到達奧克蘭，另外兩個正飛回來希望見爸爸。」

事主的女兒又向他透露，自從母親過世後，父親獨自一人居住在奧克蘭，每天早上去晨運，3個女兒周三晚可能要為父親作出沉重的決定。

陳錫澎又認為，本案還有一名匪徒仍然在逃，另外又提到他好擔心和反對州參議會打算通過的SB82號提案，令一些徒手搶劫的匪徒獲判較輕的刑罰，從而令到類似本案的匪徒被捕後輕易獲釋。

奧克蘭警局的華埠亞裔聯絡官Mae Phu表示，為保障安全，最好同多個人一起出街。

Phu說：「經常抬頭保持警覺，留意四周，夜間不要出街。」

警方表示，本案仍然在調查，有線索的民眾請致電(510)238-3821通知警方，警方又指會懸紅5千元給協助破案的人士。

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