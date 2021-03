奧克蘭華裔老翁遇襲仍危殆 疑犯或緩刑期間犯案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)周二早上有一名75歲華裔男人在Lake Merritt附近被人搶劫和推倒在地,情況危殆,警方發聲明表示,拘捕了一名涉案男子,但暫時未公佈他的身份。

警方聲明指,周二早上約7點,一名75歲華裔男人在Jayne Ave夾Perkins街晨運時遭匪徒搶劫。

根據本地新聞台KPIX報導,被捕的疑犯是一名26歲有案底的男子,他在去年6月獲釋,涉嫌在監守行為期間作案。

屋崙華埠商會主席陳錫澎的消息指,該名75歲事主被匪徒推倒在地,出現嚴重腦震盪,周三的傷勢仍然危殆。

陳錫澎說:「我覺得是只有惡化,不覺得有任何好轉,受害者有3個女兒,昨天其中一個我跟她談過,今日花了很長時間,跟他另一個女兒談過,他們現在一個到達奧克蘭,另外兩個正飛回來希望見爸爸。」

事主的女兒又向他透露,自從母親過世後,父親獨自一人居住在奧克蘭,每天早上去晨運,3個女兒周三晚可能要為父親作出沉重的決定。

陳錫澎又認為,本案還有一名匪徒仍然在逃,另外又提到他好擔心和反對州參議會打算通過的SB82號提案,令一些徒手搶劫的匪徒獲判較輕的刑罰,從而令到類似本案的匪徒被捕後輕易獲釋。

奧克蘭警局的華埠亞裔聯絡官Mae Phu表示,為保障安全,最好同多個人一起出街。

Phu說:「經常抬頭保持警覺,留意四周,夜間不要出街。」

警方表示,本案仍然在調查,有線索的民眾請致電(510)238-3821通知警方,警方又指會懸紅5千元給協助破案的人士。

