拜登簽署1.9萬億元紓困法案 本周末開始發放紓困金

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四簽署了新一輪1.9萬億元的疫情紓困法案生效,個人1,400元的現金紓困金可望最快在本週末開始陸續發放。

拜登提早在周四簽署了新一輪1.9萬億元,叫做《美國救援計劃》的疫情紓困法案,財政部和國稅局可以隨即執行法案,白宮預期,個人1,400元的現金紓困金最快在本週末開始陸續轉帳入受惠人的銀行戶口,估計民眾將會在未來幾個星期陸續收到紓困金。

法案的主要條款包括,經過調整後的聯邦AGI年收入8萬元以下,每人最多可以得到現金1,400元,受惠的家庭,每個小孩也可額外得到1,400元。

每週300元的聯邦失業紓困金延長至9月6日,撥款3,500元給各級政府,撥款1,250億元幫助K至12年級學校重開,額外400億元預留給高等教育,當中一半給學生的財政援助。

法案也包含一項條款,容許拜登日後可以透過行政命令,取消學生頭1萬元的債務。

此外,撥款200億元在租金援助,50億元救助無家可歸者,大約100億元幫助屋主支付房貸,17億元給Amtrak。

撥款140億元給分發疫苗,480億元給檢測和追蹤病毒,以及500億元給FEMA的災難救助計劃。

餐館業方面,除了可以申領聯邦薪資保障計劃、PPP的貸款和補助之外,新法案還包含撥款286億元給餐館業者,申請不用償還的補助金。

此外,弱勢社群的農民也可申請貸款援助,同時也會提高糧食券福利15%至9月底。

