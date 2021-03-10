Uber司機拒載不戴口罩乘客 遭乘客辱罵咳嗽（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

一名Uber司機因為拒絕搭載不願戴口罩的乘客，卻反遭乘客攻擊，還向他咳嗽，由於司機是一名亞裔男子，他懷疑被攻擊的原因跟族裔有關，舊金山警方正在調查事件。

畫面顯示，一名女性乘客脫下口罩，故意向Uber司機咳嗽，大聲威脅他並搶走他的手機，旁邊的友人一邊大笑，還故意咳嗽。

Uber司機Subhakar Khadka說：「我從來沒對他們惡言相向，我也不罵髒話，我不是這樣被養大的，我也不會打人，我不是這樣被養大的，所以他們就是不願下車。」

這位32歲的亞裔司機表示，3月7日星期天12點多，他在舊金山（三藩市）的San Bruno Ave和Silver Ave載了這3名女性，上車後他發現其中一人沒戴口罩，於是說要載她們到附近的加油站買口罩，乘客開始用涉及污辱族裔字眼謾罵他。

他說最終這三人終於下車，不料紅衣女子反而用胡椒噴霧攻擊他。

Khadka說：「她在我車內噴灑胡椒噴霧，從乘客座有打開一些的窗戶，那是我車內唯一有開的窗。」

由於車內的噴霧讓他難以呼吸，他只好離開車內，Khadka 8年前從尼泊爾移民來美，他認為這起攻擊事件跟族裔有關。

Khadka說：「如果我是別的膚色，我就不會被他們這樣對待，當我一張口說話，她們理解到我並非跟他們一樣，所以她們很容易威嚇我。」

Khadka想告訴攻擊她的女子，如果你在美國出生長大，千萬別把他人不當人看。

事發後在他的多次要求下，Uber給了他120元清潔費，但仍不夠實際開支。

Uber透過聲明向KPIX電視台證實事件，並稱影片中的行為低劣，該名乘客不會有機會再接近司機。

舊金山警方則表示，司機已取回了手機，3名婦女則在攻擊後逃逸，警方呼籲民眾提供線索，電話是(415) 575-4444，或傳簡訊至TIP411，開頭打上SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。