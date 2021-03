Uber司機拒載不戴口罩乘客 遭乘客辱罵咳嗽（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一名Uber司機因為拒絕搭載不願戴口罩的乘客,卻反遭乘客攻擊,還向他咳嗽,由於司機是一名亞裔男子,他懷疑被攻擊的原因跟族裔有關,舊金山警方正在調查事件。

畫面顯示,一名女性乘客脫下口罩,故意向Uber司機咳嗽,大聲威脅他並搶走他的手機,旁邊的友人一邊大笑,還故意咳嗽。

Uber司機Subhakar Khadka說:「我從來沒對他們惡言相向,我也不罵髒話,我不是這樣被養大的,我也不會打人,我不是這樣被養大的,所以他們就是不願下車。」

這位32歲的亞裔司機表示,3月7日星期天12點多,他在舊金山(三藩市)的San Bruno Ave和Silver Ave載了這3名女性,上車後他發現其中一人沒戴口罩,於是說要載她們到附近的加油站買口罩,乘客開始用涉及污辱族裔字眼謾罵他。

他說最終這三人終於下車,不料紅衣女子反而用胡椒噴霧攻擊他。

Khadka說:「她在我車內噴灑胡椒噴霧,從乘客座有打開一些的窗戶,那是我車內唯一有開的窗。」

由於車內的噴霧讓他難以呼吸,他只好離開車內,Khadka 8年前從尼泊爾移民來美,他認為這起攻擊事件跟族裔有關。

Khadka說:「如果我是別的膚色,我就不會被他們這樣對待,當我一張口說話,她們理解到我並非跟他們一樣,所以她們很容易威嚇我。」

Khadka想告訴攻擊她的女子,如果你在美國出生長大,千萬別把他人不當人看。

事發後在他的多次要求下,Uber給了他120元清潔費,但仍不夠實際開支。

Uber透過聲明向KPIX電視台證實事件,並稱影片中的行為低劣,該名乘客不會有機會再接近司機。

舊金山警方則表示,司機已取回了手機,3名婦女則在攻擊後逃逸,警方呼籲民眾提供線索,電話是(415) 575-4444,或傳簡訊至TIP411,開頭打上SFPD。

