聯調局公布視頻追緝在首都華盛頓放置信管炸彈疑犯

【KTSF 韓千繪報導】

今年1月6日國會山莊發生衝擊事件的前一晚,有人在華盛頓民主黨和共和黨總部附近放置兩枚信管炸彈,聯邦調查局(FBI)周二公佈了當晚拍攝到的嫌疑人錄像。

公佈的錄像片段,拍攝時間在1月5日晚上7點40分到8點14分之間,早在1月份,調查人員已經公佈了疑犯的照片,照片來自這段錄像,疑犯穿著淺色連帽外套,深色長褲,戴黑色手套,Nike黃、黑、灰色球鞋,用防疫口罩遮掩臉部,右手拿著一個袋。

錄像中可以看到他避開行人的注意,兩次放置信管炸彈的過程。

FBI幾次提高懸紅賞金,從最初的5萬提高到7萬5千美元,1月底時提高到10萬,呼籲民眾提供線索,目前FBI對於此人身分沒有任何線索。

據CNN的報道,那兩枚信管炸彈各8吋長,用鋼製造,內含炸藥並且綁上了計時器,兩枚炸彈於1月6日下午1時左右在相隔數分鐘內被發現,炸彈並沒有爆炸。

前國會警察局長等專家分析,嫌犯可能故意用這兩枚炸彈來引開安全部隊的注意。

這次公佈錄像,是希望可以通過嫌疑人的舉止、走路步態和肢體語言,為盡快尋找嫌疑人提供幫助。

版權所有,不得轉載。