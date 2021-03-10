舊金山商會啟用經濟復甦數據看板（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）近日啟用一個新的經濟復甦數據看板，提供舊金山小商業、就業，以及房屋等各項經濟發展數據，希望成為一個資訊平台，協助整個城市的經濟復甦。

舊金山商會是一個已有約170年歷史的商會，也是舊金山歷史最久的一個商業組織，會員超過八成都是本地小商業。

根據商會的最新數據，自從疫情後，舊金山旅遊業受創最嚴重，包括酒店業和餐飲業，與疫情前的2019年相比，失業率高達五成以上。

舊金山商會執行長方達利（Rodney Fong）說：「旅游業對舊金山很重要，我們每年失去2580萬遊客，那是很多次晚餐，是很多人流，這些數字顯然跟著上落，所以恢復舊金山旅遊業非常重要，確保我們的藝術和文化恢復正常，並邀請人們來舊金山遊玩。」

舊金山商會執行長方達利說，舊金山華埠附近的漁人碼頭及北岸區，很大一部分生意都是靠遊客，因此恢復旅遊業，對這些社區的經濟復甦十分重要。

而這個資訊看板，也包含了市府收集的大量數據，涵蓋失業率、新工作機會、消費以及房地產等各項走勢。

方達利說：「這是第一次把所有資訊都推斷出來，放在一個看板裡，這樣就能很容易看到，我們在經濟復蘇中的情況，再細分來看我們如今處於經濟復蘇中的哪個位置，希望這條線開始向上延伸，但變化很大，如果你看一下這些圖表，看一下數據，你會看到一些大幅下降，也有一些反彈，因此舊金山還有很多工作要做。」

方達利認為，疫情也並非全部是負面影響，也有一些可行的新經營模式，正在轉變中。

方達利說：「你看，所有戶外用餐，你看一些停車人士共享街道項目，我覺得這很棒，這是舊金山想要變得更歐洲化或亞洲化的地方，例如夜市之類的活動，會把人們帶到街上，所以非常棒。」

舊金山商會的數據看板完全公開，網址是http://sfchamber.com，任何人都可查閱，希望幫助各界了解舊金山的經濟狀況和走向，也為市府制定相關經濟復甦政策提供一個指引。

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