舊金山商會啟用經濟復甦數據看板（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山商會(San Francisco Chamber of Commerce)近日啟用一個新的經濟復甦數據看板,提供舊金山小商業、就業,以及房屋等各項經濟發展數據,希望成為一個資訊平台,協助整個城市的經濟復甦。

舊金山商會是一個已有約170年歷史的商會,也是舊金山歷史最久的一個商業組織,會員超過八成都是本地小商業。

根據商會的最新數據,自從疫情後,舊金山旅遊業受創最嚴重,包括酒店業和餐飲業,與疫情前的2019年相比,失業率高達五成以上。

舊金山商會執行長方達利(Rodney Fong)說:「旅游業對舊金山很重要,我們每年失去2580萬遊客,那是很多次晚餐,是很多人流,這些數字顯然跟著上落,所以恢復舊金山旅遊業非常重要,確保我們的藝術和文化恢復正常,並邀請人們來舊金山遊玩。」

舊金山商會執行長方達利說,舊金山華埠附近的漁人碼頭及北岸區,很大一部分生意都是靠遊客,因此恢復旅遊業,對這些社區的經濟復甦十分重要。

而這個資訊看板,也包含了市府收集的大量數據,涵蓋失業率、新工作機會、消費以及房地產等各項走勢。

方達利說:「這是第一次把所有資訊都推斷出來,放在一個看板裡,這樣就能很容易看到,我們在經濟復蘇中的情況,再細分來看我們如今處於經濟復蘇中的哪個位置,希望這條線開始向上延伸,但變化很大,如果你看一下這些圖表,看一下數據,你會看到一些大幅下降,也有一些反彈,因此舊金山還有很多工作要做。」

方達利認為,疫情也並非全部是負面影響,也有一些可行的新經營模式,正在轉變中。

方達利說:「你看,所有戶外用餐,你看一些停車人士共享街道項目,我覺得這很棒,這是舊金山想要變得更歐洲化或亞洲化的地方,例如夜市之類的活動,會把人們帶到街上,所以非常棒。」

舊金山商會的數據看板完全公開,網址是http://sfchamber.com,任何人都可查閱,希望幫助各界了解舊金山的經濟狀況和走向,也為市府制定相關經濟復甦政策提供一個指引。

