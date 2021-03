【KTSF】

南加州迪士尼樂園關閉一年後,將於4月重開。

迪士尼行政總裁周二宣佈,位於南加州Anaheim的迪士尼樂園將於4月底重開,但未有透露確實日期,樂園正召回正在放無薪假的員工,接受防疫措施培訓。

樂園表示,重開初期的入場人數限於15%,這是根據橙色疫情級別的規定,迪士尼早前宣佈,加州冒險樂園將於本月18號重開。

4月1號起,加州一些縣的主題樂園、演唱會和大型體育賽事可以重開。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。