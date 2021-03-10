美國疫苗接種比例仍低 專家呼籲勿過早重開所有經濟活動

March 10, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 江良慧報導】

有越來越多州份已經準備放寬抗疫限制，讓所有受影響的行業重開，但其實他們只是有少數人口已經接種完整疫苗，聯邦疾控中心（CDC）就提醒各州政府，不要過早重開所有商業活動。

美國目前每天新症平均低於6萬宗，而65歲或以上人口，有六成已經接種至少一劑疫苗。

哥倫比亞大學醫療中心Craig Spencer醫生說：「不能保證，因我們幾乎每天接種疫苗都幾乎破紀錄，就敢言已經脫離危險。」

CDC周一對已經接種完整疫苗的人發出指引，基本上就是可以私下不戴口罩與其他人就會，但在公眾地方就仍要戴口罩和保持社交距離。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說：「我有點失望他們沒有提及出遊。」

消息指，CDC曾討論出遊，不過沒人支持改變，官方建議仍然是不要出行，但過去5天，就有超過500萬人乘搭飛機。

del Rio說：「已經有人開始出行，春假即將來臨，我認為告訴公眾，該怎樣出遊很重要。」

德州從周三起無需強制戴口罩，商業刻意無限制重開，不過很多商店都說會要求顧客戴口罩。

休斯頓警局局長Art Acevedo說：「我可以預見有衝突，而警察總是被夾在中間。」

德州近日都病毒檢測，有接近15%呈現陽性結果，如果是5%或以下，就代表疫情受控。

休斯頓市長Sylvester Turner說：「我們不要忽略事實，就是有人會感染病毒，並因此死亡。」

直至周二下午為止，美國有接近52.5萬人死於新型肺炎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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