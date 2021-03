美國疫苗接種比例仍低 專家呼籲勿過早重開所有經濟活動

【KTSF 江良慧報導】

有越來越多州份已經準備放寬抗疫限制,讓所有受影響的行業重開,但其實他們只是有少數人口已經接種完整疫苗,聯邦疾控中心(CDC)就提醒各州政府,不要過早重開所有商業活動。

美國目前每天新症平均低於6萬宗,而65歲或以上人口,有六成已經接種至少一劑疫苗。

哥倫比亞大學醫療中心Craig Spencer醫生說:「不能保證,因我們幾乎每天接種疫苗都幾乎破紀錄,就敢言已經脫離危險。」

CDC周一對已經接種完整疫苗的人發出指引,基本上就是可以私下不戴口罩與其他人就會,但在公眾地方就仍要戴口罩和保持社交距離。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說:「我有點失望他們沒有提及出遊。」

消息指,CDC曾討論出遊,不過沒人支持改變,官方建議仍然是不要出行,但過去5天,就有超過500萬人乘搭飛機。

del Rio說:「已經有人開始出行,春假即將來臨,我認為告訴公眾,該怎樣出遊很重要。」

德州從周三起無需強制戴口罩,商業刻意無限制重開,不過很多商店都說會要求顧客戴口罩。

休斯頓警局局長Art Acevedo說:「我可以預見有衝突,而警察總是被夾在中間。」

德州近日都病毒檢測,有接近15%呈現陽性結果,如果是5%或以下,就代表疫情受控。

休斯頓市長Sylvester Turner說:「我們不要忽略事實,就是有人會感染病毒,並因此死亡。」

直至周二下午為止,美國有接近52.5萬人死於新型肺炎。

