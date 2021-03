舊金山亞裔居民被控無牌安裝火警警報系統（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思周二宣布落案起訴一名亞裔舊金山居民,指他涉嫌無牌為市內的大廈安裝火警警報系統。

博徹思落案起訴舊金山居民Tommy Jue多項重罪,包括盜竊罪、利用他人的承辦商牌照號碼、企圖詐騙、提交虛假及偽造文書罪等,被告周二下午首度提堂。

法庭文件指,被告2015年至2018年,涉嫌利用多個州府的承辦商牌照,經營一間名叫”Tom Jue & Company”的公司,不過這些牌照並不屬於被告。

地檢處及州府的調查員主力調查15個被告被指曾負責安裝防火設備的地方,地檢處指,被告曾經在向樓宇檢查局提交的文件中涉嫌簽名承認自己是一個有牌的承辦商,事實上他並不是。

博徹思發聲明指,無牌工作提供的服務,還要是安裝防火設備,這些關乎人命的工作,完全是辜負了公眾的信任,危及到公眾的安全,因此必須要被告為此負上責任。

地檢官辦公室提醒消費者,如果曾經聘請被告及其公司進行任何工程,現在必須要找一個有牌照的承辦商,重新檢視整項工程,而任何人近日聘請被告去做與防火安全有關的工作,請立即與地檢處聯絡。

