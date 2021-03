CDC建議民眾今年春假勿外遊

【KTSF 江良慧報導】

對很多學生來說,放春假是讓人放鬆身心,出外渡假的最好時候,不過由於新型肺炎疫情仍未過去,公共衛生專家都擔心,春假後會否再次令全國的病例急升,聯邦疾控中心(CDC)也因此建議公眾今年春假不要外遊。

經過一年居家抗疫後,很多人都期待趁著放春假透透氣,這也正好是官員和公共衛生專家所擔心的。

佛羅里達州邁亞密灘市長Dan Gelber說:「我們擔心會有多人蜂擁到此,並在之後構成真正問題。」

一些像邁亞密海灘一樣的熱門旅遊點,加上廉價機票和酒店房,令他們更具吸引力,當地官員很擔心會出現超級傳播事件。

Gelber說:「其實是酒吧和那些群聚,可能成為那種我們一年前所見的超級傳播活動。」

CDC立場很清楚,CDC總監Rochelle Walensky說:「避免外遊、群眾和空氣不流通空間。」

CDC表示,外遊會增加感染和散播新型肺炎的風險,所以建議大家繼續居家抗疫,如果非外遊不可,就盡量在外遊前接種疫苗,並在接種第二劑後等多兩星期才外遊,出發前三天內接受病毒檢測,並隨身攜帶一份檢測報告。

如果確診就千萬不要外遊,也要在出發前查清楚有些甚麼限制,外遊期間也要繼續採取抗疫措施,包括戴口罩、避開群眾、與人保持至少6呎距離和勤洗手。

