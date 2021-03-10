CDC建議民眾今年春假勿外遊

【KTSF 江良慧報導】

對很多學生來說，放春假是讓人放鬆身心，出外渡假的最好時候，不過由於新型肺炎疫情仍未過去，公共衛生專家都擔心，春假後會否再次令全國的病例急升，聯邦疾控中心（CDC）也因此建議公眾今年春假不要外遊。

經過一年居家抗疫後，很多人都期待趁著放春假透透氣，這也正好是官員和公共衛生專家所擔心的。

佛羅里達州邁亞密灘市長Dan Gelber說：「我們擔心會有多人蜂擁到此，並在之後構成真正問題。」

一些像邁亞密海灘一樣的熱門旅遊點，加上廉價機票和酒店房，令他們更具吸引力，當地官員很擔心會出現超級傳播事件。

Gelber說：「其實是酒吧和那些群聚，可能成為那種我們一年前所見的超級傳播活動。」

CDC立場很清楚，CDC總監Rochelle Walensky說：「避免外遊、群眾和空氣不流通空間。」

CDC表示，外遊會增加感染和散播新型肺炎的風險，所以建議大家繼續居家抗疫，如果非外遊不可，就盡量在外遊前接種疫苗，並在接種第二劑後等多兩星期才外遊，出發前三天內接受病毒檢測，並隨身攜帶一份檢測報告。

如果確診就千萬不要外遊，也要在出發前查清楚有些甚麼限制，外遊期間也要繼續採取抗疫措施，包括戴口罩、避開群眾、與人保持至少6呎距離和勤洗手。

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