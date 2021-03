【KTSF】

中半島Millbrae發生致命交通意外,死者是一名需要坐輪椅的男人,肇事司機留在現場,協助警方調查。

現場位於El Camino Real 700號地段,在Millbrae市商業區對開。

警方表示,周一清晨6點左右,居住在Millbrae的63歲男事主坐在電動輪椅,在行人過路線上過馬路時,被一輛Nissan汽車撞倒,男事主當場死亡。

警方表示,並沒有跡象顯示肇事司機受到酒精或藥物影響。

警方仍在調查事發原因,如果有案件資料,請通知警方,San Mateo縣警匿名報案熱線是(800) 547-2700。

