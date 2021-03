亞太裔組織召開座談探討疫苗公平分配及安全問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有鑑於新冠肺炎疫情在加州的亞太裔社區造成超出比例的影響,加州州府周二邀集多個亞太裔組織、醫療專家以及官員等共同召開座談,探討疫苗的公平分配,以及疫苗安全性問題。

疫苗的公平分配成為加州近期疫苗政策的重點,州長紐森在3月4日宣布,為疫情影響最嚴重的社區預留了40%的疫苗,並設立疫苗公平接種標準。

加州政府運作局秘書Yolanda Richardson說:「疫苗公平接種標準最初目標,是要派發從100萬提高到200萬劑疫苗給最受創地區,是由加州用稱為健康地區指標所測量出的,州衛生官員預測我們在未來幾周內就能達標。」

目前加州已有超過12%的亞太裔接種了疫苗,有亞裔社區代表認為,亞裔也是受疫情打擊最大的群體,應該在州府的疫苗決策上更有代表性和被重視。

負責加州疫苗分發運作的加州政府運作局官員表示,上周五加州邁入疫苗接種重要的里程碑,已經為超過一千萬人接種疫苗,目前加州在確診率、住院率,以及死亡案例方面都繼續在下降,除了繼續遵守防疫規定,也要確保有更多人接種疫苗。

Richardson說:「我們的目標是能為300萬人接種疫苗,在3月底之前、4月底之前則能為400萬人。」

亞裔關注組織表示,少數族裔社區在接種疫苗方面仍充滿挑戰。

亞美公義促進中心洛杉磯CEO Connie Chung Joe說:「障礙不僅是語言,還有科技,因為很多長者沒有管道用電腦或是電郵信箱,還有要讓他們去診所接種,也有交通上的障礙,接種了疫苗之後,還要安排接種第二劑,都要用他們各自的語言,同時還要確保社區消除謠言,關於疫苗很危險等,還要讓他們相信疫苗對大家都是安全且重要。」

目前加州接種的疫苗有三種,Pfizer、Moderna以及Johnson & Johnson,儘管民眾在接種時要看當時的供應而定,無從選擇打哪一種,不過大家還是會比較究竟哪一款疫苗最好,對此 醫生也有妙答。

舊金山加大醫療專家Tung Ngyuen說:「人們總是問甚麼是最好疫苗,最好的新冠疫苗,我認為最好的疫苗,就是你最快能打到的疫苗。」

會中亞裔關注組織也提到近期針對亞裔的仇恨事件激增的問題,強調不要因為害怕外出而不去打疫苗,遭到仇視也一定要通報,並向關注組織尋求協。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。