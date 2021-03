【KTSF】

灣區再多兩個縣的疫情級別由最嚴重的紫色回落至紅色,分別是Alameda縣和Solano縣。

目前灣區大多數縣已處於紅色級別,只有Sonoma縣和Contra Costa縣除外。

處於紅色級別的縣,餐廳可以恢復室內堂食,最多可容納25%的人數,零售店可以重開,容納一半總人數,博物館、戲院、動物園等可以容納25%總人數,健身室可容納10%總人數。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。