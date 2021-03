孟加拉衛星電視台聘跨性別人士出任新聞主播

【KTSF 吳倩妤報導】

孟加拉一家衛星電視台聘請跨性別人士出任新聞主播,是孟加拉前所未有的創舉,電視台指希望這一任命,將有助於推動社會變革。

新任主播Tashnuva Anan Shishir在周一國際婦女節,首次在達卡的Boishakhi電視台出鏡,之前是女演員,也是一名維權人士,她在節目中做了三分鐘的新聞簡報,節目完成後她本人激動落淚,同事亦拍掌歡呼。

Tashnuva說:「我很幸運,政府和非政府官員都在等待我播報的第一個新聞,我非常緊張,我感到如此激動,但是我心裡無論如何都要克服這個困難,這個最終的考驗。」

Tashnuva指自己在十幾歲時發現被困在男人的身體裡,家人、親戚和鄰居都開始取笑她,她遭到了霸凌和性剝削,父親不再與她講話,隨後她離家搬到首都,接受了荷爾蒙療法,成為演員,又同時為慈善機構工作。

孟加拉國官方指,全國有超過1萬名跨性別人士,但民權活躍份子說,實際人數要高得多,LGBT群體面臨社會隔離、性虐待和其他形式的騷擾。

Boishakhi電視台表示,希望聘請跨性別人士,能推動社會變革,該機構還的戲劇部門也已聘請了一位跨性別人士。

