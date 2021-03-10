孟加拉衛星電視台聘跨性別人士出任新聞主播

【KTSF 吳倩妤報導】

孟加拉一家衛星電視台聘請跨性別人士出任新聞主播，是孟加拉前所未有的創舉，電視台指希望這一任命，將有助於推動社會變革。

新任主播Tashnuva Anan Shishir在周一國際婦女節，首次在達卡的Boishakhi電視台出鏡，之前是女演員，也是一名維權人士，她在節目中做了三分鐘的新聞簡報，節目完成後她本人激動落淚，同事亦拍掌歡呼。

Tashnuva說：「我很幸運，政府和非政府官員都在等待我播報的第一個新聞，我非常緊張，我感到如此激動，但是我心裡無論如何都要克服這個困難，這個最終的考驗。」

Tashnuva指自己在十幾歲時發現被困在男人的身體裡，家人、親戚和鄰居都開始取笑她，她遭到了霸凌和性剝削，父親不再與她講話，隨後她離家搬到首都，接受了荷爾蒙療法，成為演員，又同時為慈善機構工作。

孟加拉國官方指，全國有超過1萬名跨性別人士，但民權活躍份子說，實際人數要高得多，LGBT群體面臨社會隔離、性虐待和其他形式的騷擾。

Boishakhi電視台表示，希望聘請跨性別人士，能推動社會變革，該機構還的戲劇部門也已聘請了一位跨性別人士。

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