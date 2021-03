華府智庫報告指控中國在新疆實施種族滅絕

【KTSF 吳倩妤報導】

華府智庫周二發表報告,指控中國在新疆實施種族滅絕。

華府智庫新線戰略和政策研究所周二發布由50位專家共同撰寫的獨立報告,指中國政府在新疆地區對維吾爾人採取的措施,違反了聯合國針對種族滅絕的公約,要求中國承擔責任,這是全球範圍內首個非政府組織對新疆發生的種族滅絕作出獨立法律分析研究。

報告說,自2014年以來,中國政府將200萬的維吾爾族人視為必須根除的腫瘤,強制他們絕育,又強迫勞動,還對他們施行包括強姦在內的,心理和生理上的酷刑,有影響力的維吾爾族領袖經常死在監獄中。

報告指中國對新疆少數民族穆斯林的政策並非僅僅是消滅維吾爾人,更要消滅他們的整個歷史和生活方式。

報告的主要作者、國際人權律師Yonah Diamond表示,收集的大量一手證據,已經證明了中國政府的暴行。

Diamond說:「作為來自世界各地頂尖的獨立專家,我們評估了所有有效的證據,其中包括13,000多個受害者的證詞,這些證據已整合到了新疆受害者數據庫網站中,我們報告的重中之重是,來自受害者和曾被拘留者的第一手證詞,全都可佐證於政府政策、政府指令、手冊及白皮書,這主要源自中國頒布的法律。」

中國方面則指稱該報告「荒謬」。

在周一的國際婦女節巴黎遊行中,維吾爾人協會也參與其中,譴責中國政府對維吾爾族婦女的暴行。

