加州推出四輪小商業紓困金 總金額達20億元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州從上周五開始受理最新一輪的小商業紓困金,獲批准者可獲得5千元到25,000元不等,而且不須償還,這次加州一共會推出四輪的小商業紓困金,總金額高達20億元,不過每一輪的申請規定都有不同。

加州在疫情期間已經發過兩輪紓困金給小商業,隨著州府新一輪20億元撥款的到位,加州即日起陸續推出四輪各有5億元的紓困計畫,獲批准的申請人,能獲得5千至25,000元不等,根據損失情況而定,而且都不需償還,希望協助更多小商業和非牟利機構度過難關。

首先從上周五開始受理,到本周四截止的第三輪紓困計畫,只針對在第一輪和第二輪沒有申請到紓困金的人士,而在等候名單者,都會被考慮在內,不須提出申請。

美亞輔鄰社(Asian Inc)黃文傑(Porter Wong)說:「所以它是屬於封閉式的申請,它不接受新的申請,然後比如說你在第一輪、第二輪已經申請過,沒被選上,你就自動會進入第三輪上面去。」

這輪的獲選者預計在本周四截止後會收到短訊或電郵通知是否獲批准。

接下來在3月16日至23日,加州會推出第四輪紓困計畫,專門開放給受疫情影響的非牟利文化機構申請,先前兩輪沒被選上,或新的申請案都可受理,但都必須提出申請手續。

黃文傑說:「要是以牟利的話就不行,你非牟利的才行,然後它怎麼決定誰可以選上?誰不能選上?它是按照你的2019年和2020年的第二季跟第三季的收入來比較,然後就看哪一家機構收入損失比較多來確定。」

如果上述幾輪都沒有申請到,也不要氣餒,因為還有第五輪可以申請,申請資格更為開放,申請日期從3月25日至31日。

黃文傑說:「要是你第一、第二、第三輪已經申請過,可是還沒有被選中的話,你就不用再提交新的申請,你會自動進入第五輪,然後第五輪也接受新的申請。」

至於第六輪的詳情尚未公布,有待前面三輪的實施情況決定。

值得注意的是,加州只委託一家銀行Landistry來辦理這項業務,而且只能上網填表申請,有意申請的民眾,可以上網到http://careliefgrant.com了解相關規定,有中文頁面的選項。

美亞輔鄰社Asian Inc也是該計畫的夥伴機構,有中文教學影片,告訴華裔社區如何申請,民眾也可以上該機構網站連結到申請表,網址是http://asianinc.org,也可以致電黃文傑詢問,電話是(650) 416-1638。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。