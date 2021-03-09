舊金山聯合校區最快4月12日重開親身授課（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）聯合校區上星期五晚與教師工會達成恢復親身授課的協議，校區星期一宣布，學前班至二年級學生，最快將於4月12日回校上課，不過預計初中及高中學生本學年完結前，將不會恢復親身上課。

舊金山聯合校區宣布，分三個階段重開校舍，66間提供學前教育至二年級的學校，將於4月12日率先重開，剩餘的25間，分別將於4月19日及4月26日重開。

校區表示，三至五年級的學生亦將於4月26日起重回學校，至於初中及高中則仍未有重開的時間表，不過就讀初中至高中的無家可歸學生、新移民學生及住在公屋的學生等，這一批較少機會能在網上上課的學生，校區這一天亦會為他們開放校園。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說：「我們高興與大家分享重開的進展，我同時亦知道，一些想回校上課的學生及家長，這一次可能未輪到他們。」

校區表示，一間空間較多或者比較少學生願意回校上課的學校，每星期提供四天半的親身授課，至於一些空間較少，有很多學生希望回校的學校，校區會將學生分兩組，安排在不同日子上課，提供兩天全日回校上課，三天遙距上課，至於不願意回校的學生，校區在本學年完結前會繼續提供遙距教學。

舊金山教委會主席Gabriela Lopez說：「我們很感謝談判小組所有無數的努力，教師的工作，加上職員所做的，完全沒有白費。」

州長紐森早前宣布，向州內所有在4月1日前重開的校區，提供總共20億元撥款作為獎勵，校區指，雖然舊金山錯過這個限期，但相信仍會得到部分撥款。

舊金山聯合校區本學年將於6月2日完結。

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