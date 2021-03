舊金山聯合校區最快4月12日重開親身授課（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)聯合校區上星期五晚與教師工會達成恢復親身授課的協議,校區星期一宣布,學前班至二年級學生,最快將於4月12日回校上課,不過預計初中及高中學生本學年完結前,將不會恢復親身上課。

舊金山聯合校區宣布,分三個階段重開校舍,66間提供學前教育至二年級的學校,將於4月12日率先重開,剩餘的25間,分別將於4月19日及4月26日重開。

校區表示,三至五年級的學生亦將於4月26日起重回學校,至於初中及高中則仍未有重開的時間表,不過就讀初中至高中的無家可歸學生、新移民學生及住在公屋的學生等,這一批較少機會能在網上上課的學生,校區這一天亦會為他們開放校園。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「我們高興與大家分享重開的進展,我同時亦知道,一些想回校上課的學生及家長,這一次可能未輪到他們。」

校區表示,一間空間較多或者比較少學生願意回校上課的學校,每星期提供四天半的親身授課,至於一些空間較少,有很多學生希望回校的學校,校區會將學生分兩組,安排在不同日子上課,提供兩天全日回校上課,三天遙距上課,至於不願意回校的學生,校區在本學年完結前會繼續提供遙距教學。

舊金山教委會主席Gabriela Lopez說:「我們很感謝談判小組所有無數的努力,教師的工作,加上職員所做的,完全沒有白費。」

州長紐森早前宣布,向州內所有在4月1日前重開的校區,提供總共20億元撥款作為獎勵,校區指,雖然舊金山錯過這個限期,但相信仍會得到部分撥款。

舊金山聯合校區本學年將於6月2日完結。

