王毅指美國應解除不合理限制 避免製造新障礙

中國外長王毅談到中美關係,指兩國應該要公平良性競爭,呼籲美方盡快解除不合理限制,恪守不干涉內政的原則,又警告美國不要在台灣問題玩火。

外長記者會焦點落在中美關係。王毅表示,作為兩個社會制度不同的國家,中美有分歧、矛盾在所難免,關鍵是要坦誠溝通、加以管控。他提到中美領導人上月通話,為兩國關係重回正軌明確了方向,希望美方一同推動兩國關係「辭舊迎新」。

王毅說:「我們願意本著開放的態度,與美方探討和深化合作。當然我們也希望美方能夠與中方相向而行,盡快解除期間對中美合作設置各種不合理的限制,更不要人為製造出新的障礙。」

他表示中美要在公平公正基礎上良性競爭,而不是相互攻擊、零和博弈;批評美國動輒打著民主人權的旗號,肆意干涉別國內政,在世界上製造了很多麻煩,甚至成為動盪混亂的根源。

對於台灣、香港、新疆、西藏等情況,王毅強調很多問題都是中國內部事務,中國做得好不好,中國人民最有發言權,願意在尊重國家主權前提下,與各方講明事實真相,但絕不接受毫無根據的指責抹黑,不允許核心利益受到侵犯。

他敦促美國,切勿在台灣問題上越線、玩火。

王毅說:「一個中國原則是中美關係的政治基礎,是不可逾越的紅線。中國政府在台灣問題上,沒有妥協的餘地,沒有退讓空間。」

王毅強調「兩岸必須、也必然統一」,促請美國切實恪守一個中國原則,和中美三個聯合公報。

