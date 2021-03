特朗普禁共和黨組織使用名字及肖像籌款

【有線新聞】

前總統特朗普不准部分共和黨組織,使用其名字和肖像用來籌款,又揚言會在明年中期選舉,打擊曾支持彈劾他的共和黨議員。

共和黨與特朗普的關係生暗湧,特朗普的顧問表示,已去信三個共和黨組織,包括共和黨全國委員會、共和黨的國會和參議院競選組織,要求這三個黨內最大的籌款組織,停止在籌款電郵和商品上,使用特朗普的名字和肖像。

顧問指特朗普對於被人使用其名字和肖像非常敏感,不滿這些組織支持的議員曾加入民主黨議員的行列,投票支持彈劾他。但強調特朗普仍堅定支持共和黨,並選出「美國優先」議員。

特朗普又表明,會在明年的中期選舉打擊曾彈劾聆訊中,倒戈贊成將他定罪的議員,特別提到阿拉斯加參議員穆爾科斯基,稱在任何情況下,都不會再支持她,甚至親身到當地「打對台」,阻止「不忠誠」的議員連任。

分析認為特朗著的舉動反映黨內明顯分裂,共和黨希望在中期選舉重奪參眾兩院控制權,但關注特朗普支持較為極端的候選人,可能會喪失搖擺州分的中間選民選票。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。