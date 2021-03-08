港特首指選委會提名立法會候選人非過渡安排

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香港行政長官林鄭月娥說，選委會直接參與提名全部立法會議員候選人等，將成為選舉制度的核心元素，不會是過渡安排。由於涉及修改法例，選委會及立法會選舉未知是否能如期舉行。

中央出手改變香港選舉制度，林鄭月娥說是現行制度有漏洞，特區難以自行處理，感謝中央由憲制層面行使權力為特區解困，是及時、必要、合法、合憲，主導權不容置疑。

改動之一是選舉委員會的職權，她引述全國人大副委員長王晨指，除了繼續選特首，亦有新任務，林鄭月娥：「它亦會獲賦權選舉產生較大比例的立法會議員，但我今日未能告訴你較大比例是多大，它亦會直接參與提名全部立法會議員候選人，因此選舉委員會不是一個過渡的安排，因為它有了這些功能後，它是在選舉制度中相當核心的元素。」

她說選委會未必在12月才換屆，不過邏輯上要先選出選委會才再進行立法會換屆選舉，涉及修改超過20部法例，未知立法會選舉能否如期九月舉行。今次改革、她說自己早少許知，強調並非針對民主派，林鄭月娥：「對於特區政府施政有甚麼看法，可以贊成，可以不贊成，只要他滿足、符合愛國者治港的『愛國者』這個資格，他可以參選，所以並不存在收窄參選空間。」

取消的立法會選委會議席再復活，是否代表離普選愈來愈遠？她說今次沒改基本法45及68條，「循序漸進」四個字依然存在，林鄭月娥：「是回到一國兩制初心、軌道、框架，我們可以循序漸進，現在的情況是走歪了，所以要先處理這個問題。」被問到會否參選下屆特首，她只是說現在做的並非為了個人利益，未來會做好公眾解說。

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