港特首指選委會提名立法會候選人非過渡安排

香港行政長官林鄭月娥說,選委會直接參與提名全部立法會議員候選人等,將成為選舉制度的核心元素,不會是過渡安排。由於涉及修改法例,選委會及立法會選舉未知是否能如期舉行。

中央出手改變香港選舉制度,林鄭月娥說是現行制度有漏洞,特區難以自行處理,感謝中央由憲制層面行使權力為特區解困,是及時、必要、合法、合憲,主導權不容置疑。

改動之一是選舉委員會的職權,她引述全國人大副委員長王晨指,除了繼續選特首,亦有新任務,林鄭月娥:「它亦會獲賦權選舉產生較大比例的立法會議員,但我今日未能告訴你較大比例是多大,它亦會直接參與提名全部立法會議員候選人,因此選舉委員會不是一個過渡的安排,因為它有了這些功能後,它是在選舉制度中相當核心的元素。」

她說選委會未必在12月才換屆,不過邏輯上要先選出選委會才再進行立法會換屆選舉,涉及修改超過20部法例,未知立法會選舉能否如期九月舉行。今次改革、她說自己早少許知,強調並非針對民主派,林鄭月娥:「對於特區政府施政有甚麼看法,可以贊成,可以不贊成,只要他滿足、符合愛國者治港的『愛國者』這個資格,他可以參選,所以並不存在收窄參選空間。」

取消的立法會選委會議席再復活,是否代表離普選愈來愈遠?她說今次沒改基本法45及68條,「循序漸進」四個字依然存在,林鄭月娥:「是回到一國兩制初心、軌道、框架,我們可以循序漸進,現在的情況是走歪了,所以要先處理這個問題。」被問到會否參選下屆特首,她只是說現在做的並非為了個人利益,未來會做好公眾解說。

