新一股冷峰抵達灣區 料周二大風大雨

【KTSF 黃恩光報導】

新一股冷鋒星期一抵達灣區，預測星期二部分時間大風大雨，而且有機會打雷閃電和落冰雹。

灣區周一開始下雨，而雨勢最大是星期二。

國家氣象局預測，星期二早上8時左右會大雨，而且有機會打雷以及吹強風，下午雨勢會稍稍緩和，轉為驟雨，到了下午5點左右，另一股雨帶掠過時，又會再出現風雨，以及有機會打雷，星期三仍然有可能下驟雨。

氣象局表示，這股冷鋒主要影響沿岸地區，帶來較多的降雨，預測舊金山（三藩市）總降雨量接近一吋，而東灣內陸地區，例如Livermore以及南灣城市，雨勢不會很大。

由於星期二可能會打雷和閃電，當局呼籲居民雷暴發生時留在室內，如果在戶外，不要走到樹木下面，也不要接近金屬物件，以及有水的地方。

除了下雨和打雷之外，星期二也有機會下冰雹，高山山峰可能會下雪，星期三晚上冷鋒過後，氣溫會下降，晚間和星期四早上內陸地區氣溫將接近冰點。

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