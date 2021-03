新一股冷峰抵達灣區 料周二大風大雨

【KTSF 黃恩光報導】

新一股冷鋒星期一抵達灣區,預測星期二部分時間大風大雨,而且有機會打雷閃電和落冰雹。

灣區周一開始下雨,而雨勢最大是星期二。

國家氣象局預測,星期二早上8時左右會大雨,而且有機會打雷以及吹強風,下午雨勢會稍稍緩和,轉為驟雨,到了下午5點左右,另一股雨帶掠過時,又會再出現風雨,以及有機會打雷,星期三仍然有可能下驟雨。

氣象局表示,這股冷鋒主要影響沿岸地區,帶來較多的降雨,預測舊金山(三藩市)總降雨量接近一吋,而東灣內陸地區,例如Livermore以及南灣城市,雨勢不會很大。

由於星期二可能會打雷和閃電,當局呼籲居民雷暴發生時留在室內,如果在戶外,不要走到樹木下面,也不要接近金屬物件,以及有水的地方。

除了下雨和打雷之外,星期二也有機會下冰雹,高山山峰可能會下雪,星期三晚上冷鋒過後,氣溫會下降,晚間和星期四早上內陸地區氣溫將接近冰點。

