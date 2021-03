CDC稱已接種新冠疫苗人士某些情況下可不戴口罩室內聚會

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周一發布新指引,指已全面接種新冠疫苗的民眾,與其他已接種的人在室內聚會,可以無須戴口罩或保持社交距離。

另外,已接種新冠疫苗的人,也可以在不戴口罩或無須保持社交距離下,與另一個家庭的人士接觸,但他們必須是併發重症的低風險人士,例如已接種疫苗的祖父母,可以在不戴口罩或無須保持社交距離下,與健康的子女或孫兒共聚。

CDC表示,那些已按規定接種兩劑疫苗的人士,在接種第二劑疫苗的兩周後,被視為已全面接種,目前美國大約有3,100萬人已全面接種,約佔人口9%。

CDC仍建議已全面接種的人士,在公眾地方戴口罩及保持社交距離,以及避免參加大型聚會,如果出現疑似新冠肺炎的病徵,仍需接受檢測。

現階段CDC仍未更新旅遊指引,無論是否已接種,CDC仍呼籲民眾避免非必要的旅遊,。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。