CDC稱已接種新冠疫苗人士某些情況下可不戴口罩室內聚會

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聯邦疾控中心（CDC）周一發布新指引，指已全面接種新冠疫苗的民眾，與其他已接種的人在室內聚會，可以無須戴口罩或保持社交距離。

另外，已接種新冠疫苗的人，也可以在不戴口罩或無須保持社交距離下，與另一個家庭的人士接觸，但他們必須是併發重症的低風險人士，例如已接種疫苗的祖父母，可以在不戴口罩或無須保持社交距離下，與健康的子女或孫兒共聚。

CDC表示，那些已按規定接種兩劑疫苗的人士，在接種第二劑疫苗的兩周後，被視為已全面接種，目前美國大約有3,100萬人已全面接種，約佔人口9%。

CDC仍建議已全面接種的人士，在公眾地方戴口罩及保持社交距離，以及避免參加大型聚會，如果出現疑似新冠肺炎的病徵，仍需接受檢測。

現階段CDC仍未更新旅遊指引，無論是否已接種，CDC仍呼籲民眾避免非必要的旅遊，。

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