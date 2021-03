參院通過紓困法案修訂版 眾院料周二表決

【KTSF】

國會參議院在週末表決通過1.9萬億元的疫情紓困法案之後,眾議院全院周二會表決參議院最新修訂的法案版本,預料會過關。

法案然後轉交兩院的協調委員會定出一個最後版本,紓困法案可望最快在本星期遞交總統拜登簽署生效,然後財政部和國稅局會負責執行法案,務求法案趕及在聯邦失業紓困金3月14日屆滿前得以延續發放。

根據紓困法案的最新版本,包括聯邦AGI年收入8萬元以下的人士,每人可獲派錢最多1,400元,今次每名依靠人(dependent)也額外可獲1,400元,領取社安金、殘障保險、SSI等人士,就算他們沒有報稅,也可以受惠。

國稅局將會根據2019或2020年的報稅資料來發放紓困金。

