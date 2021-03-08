加州戶外大型球賽主題公園4月可有限度重開（視頻）

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加州衛生部長Mark Ghaly表示，4月起可以有限度地重開戶外大型球賽和主題公園等。

由4月1日起，加州的主題公園，例如迪士尼樂園、環球片場、Great America等，可以在有人數限制和防疫措施下重開。

紫色級別的縣，人數不能超過100人，紅色級別的縣，就不能多於15%，而且只限加州居民購票，另外又禁止園內的室內堂食和室內機動遊戲等。

戶外大型球賽和演唱會等活動都可以重開，紅色級別的縣，入場人數不多於座位總數的20%。

舊金山（三藩市）巨人棒球隊發聲明指，會以安全等一重開球賽，他們過去幾個月同政府商量如何做好防疫措施。

奧克蘭（屋崙）A’s運動家隊都發聲明指，他們很高興歡迎球迷重返球場，球迷必須戴口罩入場，會實施社交距離措施，安排每個觀眾隔兩至四個座位，而且要求觀眾必須透過MLB聯盟的官網購票，不准親身買票，方便確認購票是加州居民。

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