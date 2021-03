加州戶外大型球賽主題公園4月可有限度重開（視頻）

【KTSF】

加州衛生部長Mark Ghaly表示,4月起可以有限度地重開戶外大型球賽和主題公園等。

由4月1日起,加州的主題公園,例如迪士尼樂園、環球片場、Great America等,可以在有人數限制和防疫措施下重開。

紫色級別的縣,人數不能超過100人,紅色級別的縣,就不能多於15%,而且只限加州居民購票,另外又禁止園內的室內堂食和室內機動遊戲等。

戶外大型球賽和演唱會等活動都可以重開,紅色級別的縣,入場人數不多於座位總數的20%。

舊金山(三藩市)巨人棒球隊發聲明指,會以安全等一重開球賽,他們過去幾個月同政府商量如何做好防疫措施。

奧克蘭(屋崙)A’s運動家隊都發聲明指,他們很高興歡迎球迷重返球場,球迷必須戴口罩入場,會實施社交距離措施,安排每個觀眾隔兩至四個座位,而且要求觀眾必須透過MLB聯盟的官網購票,不准親身買票,方便確認購票是加州居民。

